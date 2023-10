Raverta: “Quiero ser la intendenta que no te desilusione después del 10 de diciembre”

En un cierre de campaña que se precipita de cara al próximo domingo, la candidata a intendente por Encuentro Marplatenses, Fernanda Raverta, aseguró que en su recorrida por la ciudad “pudimos transmitir nuestras propuestas” y confió que quiere “ser la intendenta que no te desilusione después del 10 de diciembre”.

“Fue una campaña de mucho esfuerzo físico, pero estoy bien. Siento que pudimos transmitir nuestras propuestas, ya que otros candidatos faltaron a la exposición de propuestas, de contar cómo queremos resolver los problemas. Porque no es sólo identificarlos”, manifestó la titular de ANSES.

En relación a lo que recibe en los barrios de la ciudad cuando los visita como candidata, Raverta destacó cierta sensación de desánimo de algunos vecinos con la realidad de la ciudad: “Lo que pasa es que los que vivimos en la ciudad empezamos a tener problemas para acceder a la felicidad a partir de tener impedido el acceso a cuestiones básicas”.

En diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata destacó problemas con la inseguridad o con la falta de asfalto en muchos barrios. “Hay una sensación de abandono por parte del municipio. Cuando el abandono es estructural, empieza a pasar eso de que te levantás sintiendo que nada bueno puede pasar. Y esa sensación empieza a generar frustración. Hay muchas familias que tienen esa sensación de abandono. Quiero ser la intendenta que no te desilusione después del 10 de diciembre”, remarcó.

Además, se refirió a la constante acusación por parte del intendente Guillermo Montenegro respecto de una “discriminación” hacia la ciudad de los gobiernos nacional y provincial. En ese sentido, la candidata de Encuentro Marplatense manifestó que “cuando se habla de discriminación es buscar una excusa para no mostrar un hito de gestión. Hace ocho años que gobierna una misma fuerza política, pero hace cuatro que gobierna un intendente que no puede mostrar un hito en relación a su gestión. Entonces trata de buscar una excusa para decir por qué no puede mostrar algo que se haya hecho”.

Ante esto, recordó el éxito del programa PreViaje para el sector turístico, que impacta en la economía de la ciudad, y que acciones como esta “siguen siendo una solución para ciudades como la nuestra que viven en gran parte por el turismo. No es que nosotros proponemos soluciones mágicas y que de repente con la fórmula de la Coca-Cola vamos a resolver todos los problemas de los marplatenses. Lo que decimos es que los problemas existen, están, lo importante no es contemplarlos, enumerarlos, si no buscar las soluciones”.

Y además se refirió a sus gestiones para avanzar con diversas obras de infraestructura, como por ejemplo la ampliación de la avenida Jorge Newbery. “Es una obra integral de infraestructura vial que resuelve un problema que es que la ciudad creció mucho hacia el sur y esos vecinos tienen que venir hacia el centro. Para gestionar y buscar soluciones hay que poner mucho el cuerpo y trabajar muchas horas. Eso es inexorable. Es una necesidad de la gestión y de la posibilidad de resolver los problemas reales de tus vecinos. Y para eso soy candidata”, concluyó.