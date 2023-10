Carrancio: “No hay mejor encuesta que ver gente llevando boletas de Milei y Demaio”

Confiado con el resultado de las elecciones del próximo domingo, el candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, aseguró que Javier Milei ganará las elecciones presidenciales en primera vuelta y que en la elección local habrá un parejo reparto de las bancas en el Concejo Deliberante entre Juntos por el Cambio, Encuentro Marplatense y los liberales: “cuatro concejales para cada una de las fuerzas”.

“Sí”, fue la categórica respuesta de Carrancio a si Milei gana en primera vuelta: “Nosotros no manejamos encuestas. No hay mejor encuesta que ver gente llevando boletas de Milei y Demaio. Lo veo en los cuatro locales que tenemos en la ciudad, explotan de gente viniendo a pedir la boleta, se llevan de a diez. Esto nos da una convicción y una certeza de que el domingo definimos la cuestión. Y si así no fuera, será en el ballotage. De lo que no tengo dudas es que Javier Milei será el próximo presidente de Argentina”.

En declaraciones a UPM por Radio Mitre Mar del Plata, y mientras se encontraba en viaje hacia Capital Federal para asistir al cierre de campaña de Milei, Carrancio aseguró que a nivel local la elección mostrará una enorme paridad: “Todos los espacios sentimos que la elección va a ser de cuatro concejales para cada una de las fuerzas, con lo cual hoy la elección está abierta. Ojalá el empujoncito final de que Javier pueda ganar en primera vuelta nos dé ese vientito de cola como para ganar la elección por una cabeza. Tenemos chances y vamos a tener una muy buena presentación en el Concejo Deliberante”.

Además, el candidato liberal se refirió a la información que surgió en las últimas horas, sobre un supuesto reparto de boletas del intendente Guillermo Montenegro, con un corte en el que aparece la figura de Milei a presidente. “La verdad que fue vergonzoso lo que pasó. Es exactamente el mensaje contrario de lo que la sociedad nos dijo en agosto, que nos pidió que desde la política hagamos las cosas nuevas, que mostremos una actitud distinta, con prácticas distintas, con valores”, manifestó.

En ese sentido, resaltó “que el hecho de que el intendente esté mandando la boleta cortada con Javier Milei nos demuestra que no le tiene confianza a su candidata, que está bien porque va a ganar Milei. Pero demuestra muy pocos valores y poco sentido de pertenencia. Lo que demuestra es que lo único que le importa es sostener una posición de poder para él, una posición de privilegio, seguramente proteger algunos intereses que debe tener para ser intendente y muestra una subestimación para el votante sorprendente”.

“Nosotros claramente vamos con la boleta completa. Si buscamos que Milei sea presidente, que Carolina Píparo sea gobernadora, qué mejor puede pasarle a Mar del Plata para mantener esta sintonía con los gobiernos nacionales y provinciales que Rolando Demaio intendente”, resaltó Carrancio y volvió contra Montenegro: “Llevamos cuatro años escuchando al intendente quejarse porque es discriminado, ahora propone que voten a un candidato de otro espacio, para seguir llorando que es discriminado y seguir maquillando la ineptitud en su gestión, que es muy mala”.

El candidato a diputado provincial tuvo palabras elogiosas pasa el postulante a jefe comunal por su fuerza, Rolando Demaio: “Quiero destacar el coraje, la valentía de salir de su zona de confort. Estaba en su estudio, le estaba yendo muy bien, tranquilo y tres locos lo fuimos a buscar y le ofrecimos que se meta en un escenario donde iba a pasar lo que está pasando, que como le va bien está sufriendo operaciones. Tuvo una situación personal, sufrió la partida de su hijo que se fue al extranjero, y ese fue el clic para aceptar la propuesta, entendiendo que alguien de afuera de la política podía venir a oxigenar un poco este entramado que tenía la política actual de la ciudad. Quienes veíamos que ahí había un potencial intendente de la ciudad no nos equivocamos”.