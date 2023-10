Victoria Villarruel: "Estamos en el balotaje seguro"

Victoria Villarruel, candidata a Vicepresidenta de la Nación por La Libertad Avanza, habló en CNN Radio, tras el cierre de campaña de su espacio: "Hubo mucha alegría y que en este momento crítico es algo significativo".

"Vi colas y colas de personas a pie, que trataron de ingresar y que justamente se demoró por eso, pero fue un acto exitoso. La gente se autoconvocó, estuvo muy contenta y fue espontáneo", destacó Villarruel en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

Respecto a las elecciones, la candidata desestimó a las encuestas, que tuvieron "resultados divergentes" con los resultados: "Si nos basamos en ellas, estamos a pocos puntos de lograr el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta. Sea como sea, estamos en el balotaje seguro".

"El apoyo de la sociedad es patente, es caminar en la calle y que te saluden en cualquier punto del país e impresiona mucho. Nosotros apenas somos diputados hace dos años y te impresiona como ciudadano común porque así nos sentimos", agregó.

Por el lado de la economía, Villarruel remarcó que el objetivo es estabilizar la economía y frenar la inflación: "Para lo cual hay que reducir impuestos, regulaciones, terminar con las transferencias discrecionales y los regímenes de privilegio. Hay que hacer reformas que tienen que ayudar a frenar y detener el proceso inflacionario y la emisión de la moneda".

También se refirió a la Seguridad y Defensa y confirmó que estará a cargo de dichas áreas: "Desde hace años fueron demonizadas por razones políticas, fueron desfinanciadas y necesitan un apoyo concreto. Le pedimos a los hombres de uniforme que den la vida por la patria o protegan a los ciudadanos aún a costa de su vida, pero no les damos entrenamiento y equipamiento".

Además sentenció que la seguridad está en un punto "muy decadente" y argumentó: "Después de mucho olvido en esta área y la subestimación al delito, el crecimiento del narcotráfico, las usurpaciones de tierra y los cortes de ruta. Es un panorama complejo porque no hay coordinación entre las cuatro fuerzas federales, no hay equipamiento y adiestramiento de las fuerzas federales".

En materia de defensa, Villarruel manifestó que, tanto en la Argentina como en el mundo, ya no se toma la hipótesis de conflicto. Pero que argumentalmente eso no significa que no seamos la hipótesis de conflicto de otro. Y estableció que la defensa siempre debe estar lista.

En ese punto, argumentó: "Hay hipótesis de conflicto, tenemos una base de exploración espacial de China en Neuquén, tenemos un conflicto con el Reino Unido por las Islas Malvinas, tenemos conflicto de límites con Chile, tenemos en el norte un panorama complejo con Evo Morales que está aliado con Irán y por el cual, con una frontera tan porosa, pueden ingresar iraníes a nuestro territorio, tenemos la Triple Frontera, desde donde operan desde organizaciones criminales hasta terroristas, tenemos el asunto de los mapuches en la Patagonia, que se adjudican territorios".

Y sentenció: "Hay un montón de situaciones en las cuales se podrían configurar conflictos armados en los cuales Argentina tiene capacidad de fuego de solo quince minutos".

En cuanto a las Islas Malvinas, la actual diputada nacional enfatizó que son argentinas y quienes nacen allí deberían ser considerados argentinos, "quieran o no". Es por eso que descartó: "La autodeterminación no está dentro de nuestras ideas u opciones y de ninguna manera 1500 ciudadanos van a decidir sobre un territorio que está en disputa desde 1833".

También adelantó: "Lo que vamos a continuar es la política de seguir reclamando nuestra soberanía como corresponde y en todos los organismos internacionales".

Por otro lado, Villarruel se diferenció de los dichos de Benegas Lynch en el acto de cierre sobre la ruptura en las relaciones con el Vaticano: "No concuerdo con esas declaraciones, no era el momento ni la gravedad de los hechos algo que amerite eso. No creo que las declaraciones, tanto de Javier como de su Santidad, tengan la relevancia como para llegar a una suspensión de las relaciones con el Estado Vaticano, que tiene un componente en lo religioso en nuestro país y político a nivel mundial".

Y explicó: "Las palabras del profesor de Benegas Lynch, si bien cuenta con gran estima de Javier Milei y de todo el espacio, representan sus palabras. Nosotros en La Libertad Avanza no debatimos esa temática ni hablamos de una decisión de ese estilo. En haras de un acto político, tuvo libertad para decir lo que pensaba y creía, pero al menos no representa mi sentir como vicepresidenta y el de muchos otros. Fue un ejercicio de libertad al decir".

A su vez, la aspirante a la vicepresidencia también rechazó la propuesta de la candidata a diputada, Lilia Lemoine, sobre el renunciamiento a la paternidad: "Mi postura es la de siempre, con Javier somos profundamente provida. No creo que ayude a ninguna posición provida si planteamos que el hombre pueda desligarse de lo que es la procreación de su hijo porque si no es viable con la madre, tampoco lo es con el padre. Además el ser humano no es una cosa que podes elegir hacerte cargo o no, en el momento que es concebido no existe esa posibilidad de desligarse como si fuera una cosa".

"No estoy de acuerdo con el proyecto de la futura diputada y no no creo que haya tenido malas intenciones. Pero no refleja la visión de La Libertad Avanza", determinó.