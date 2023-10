El índice de precios mayoristas mostró una desaceleración en septiembre

Carolina Suárez, periodista especializada en consumo, habló con CNN Radio sobre el nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) que registró un aumento de 9,2% en septiembre de 2023 respecto del mes anterior.

En Los Primeros de la Tarde, Suarez señaló que "los precios mayoristas que se conocieron son una antesala a lo que sería la inflación del próximo mes porque es el precio con el que los importadores y los productores venden en el mercado interno. No es el mayorista de la cadena de consumo masivo".

"Esto nos permite entender lo que va a pasar el próximo mes con la inflación, al ser menor nos marca una pauta. Esto puede hacer que la inflación de octubre no sea tan alta", remarcó.

La especialista precisó que "desde el punto de vista económico, no sabemos sobre que terreno estamos parados y eso genera faltante de productos. Todos están esperando a ver qué sucede el lunes".

En esta línea destacó que fuera de la incertidumbre electoral, es difícil explicar por qué no hay productos ya que no hay no ninguna situación externa que frene la producción.