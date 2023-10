Elecciones 2023: “En Mar del Plata se capacitaron 300 autoridades de mesa”

A menos de 48 horas de que se realicen las elecciones generales que buscan renovar legisladores, además de la figura de presidente, gobernador e intendente, el abogado Elvis Toto, integrante del Programa de Formación Ciudadana de la Universidad Nacional de Mar del Plata, contó detalles sobre el acto eleccionario y destacó que “en Mar del Plata se capacitaron 300 autoridades de mesa”.

Toto participó de la capacitación, que a las 300 personas que lo hicieron en Mar del Plata hay que sumar las 50 de los distritos de Balcarce, Miramar, Santa Clara y Villa Gesell. El encargado destacó que en la ciudad “somos de los pocos lugares que se ofrece la posibilidad de hacer la capacitación presencial. Lo hacemos muy práctico, utilizamos las boletas, el certificado de escrutinio que se va a usar el domingo, hacemos todas las cuentas. El que va a la capacitación va a salir listo para poder hacer el trabajo de forma muy tranquila y bien hecho”.

Por mesa se presentan 350 electores y con la disminución de las boletas en relación a las PASO, se espera que luego de las 18:00 el trabajo sea más fácil para las autoridades. “En las PASO teníamos 25 precandidatos a presidente, la misma cantidad a gobernador y 21 candidatos a intendente. Ahora tenemos cinco candidatos a presidente, cuatro a gobernador y cuatro a intendente”, contó.

“Cuando entremos al cuarto oscuro no nos va a apabullar la cantidad excesiva de boletas que tuvimos en las PASO. Eso va a permitir que la gente pueda votar más rápido, aunque no sabemos si va a decidir su voto más rápido. Va a facilitar lo que suceda después de las 18:00, aunque el organismo nacional dijo que los datos se van a conocer recién a partir de las 22:30”, confió en diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata.

En cuanto a los presidentes de mesa, se indicó que aproximadamente se renuevan “un 30% respecto de las PASO”, pero que los que ya hicieron el trabajo igual participan de la capacitación “porque es válido recabar la experiencia de ellos y también porque haciendo la capacitación nuevamente les pagan un extra de $3000. Pero diría que mucha de la gente viene porque le gusta compartir la experiencia, y poder volver a pensar y mejorar su capacidad para volver a hacer la tarea”.

Sobre la tarea que tienen que desarrollar las autoridades, siempre se habla del conflicto con los fiscales de los partidos a la hora del recuento de votos. Igualmente, Toto dijo que los presidentes deben saber “que son la máxima autoridad de la mesa, las fuerzas de seguridad a están a su disposición y el Código Electoral prevé que cualquiera que intente interrumpir el acto electoral, o que intimide o ejerza violencia contra el presidente, como puede intentar un fiscal, es un delito”.

“Los fiscales están para controlar, no para generar conflictos -dijo a la vez que consideró-. Pero la verdad que son casos muy puntuales. En general es todo muy colaborativo. Al final del día ya compartieron mate, se conocen y fluye todo con más tranquilidad”.

Sobre aquello que deben tener en cuenta los votantes a la hora de dirigirse a la urna, el especialista recordó que sólo sirve el DNI físico y no se puede ir con el DNI digital como el que se encuentra en la aplicación Mi Argentina: “Si llevo un documento anterior no me van a dejar votar. Siempre nos van a dejar con el documento que está en el padrón o con uno posterior. Tampoco nos va a dejar votar con la constancia de que perdí el DNI. Si le llevamos el pasaporte tampoco se puede votar”.

También recordó que si alguien pierde el DNI, lo que tiene que hacer es ingresar el lunes siguiente en la página de la Cámara Electoral y justificar la no emisión del voto “para que no le pongan una multa ni tenga un problema para realizar trámites”. Además desde el Programa de Formación Ciudadana estarán los martes y jueves de 10:00 a 13:00 en la Facultad de Derecho para asistir a todos los que necesiten justificar la no emisión del voto.

“Lo que tenemos que hacer es chequear, aunque todos sabemos dónde votamos en las PASO, porque el padrón es dinámico. Lo que sugerimos es que vuelvan a ingresar a la página www.padron.gob.ar y chequeen que estén en el establecimiento”, explicó Elvis Toto a la vez que destacó que algo que “facilita mucho la tarea de las autoridades de mesa” es llevar el número de orden dentro del padrón.

“Tengan en cuenta que el padrón es un librito bastante grandecito, porque tiene 350 electores y hay que dar vuelta la página. Entonces es mucho más sencillo llevar el número, para no andar buscando por orden alfabético. Eso colabora. Si no lo tenemos de cuando miramos el padrón, lo podemos hacer el mismo domingo que va a estar pegado afuera en la puerta del lugar de votación”, concluyó el especialista.