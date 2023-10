En busca de llegar al Mundial de rugby, los Pumas se enfrentan a los All Blacks

16 horas Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

Pumas: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela; 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini; 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa; 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras; 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli; y 15- Juan Cruz Mallía. Coach: Michael Cheika.

All Blacks: 1- Ethan De Groot, 2- Codie Taylor, 3- Tyrel Lomax; 4- Samuel Whitelock, Scott Barrett; 6- Shannon Frizell, 7- Sam Cane (C), 8- Ardie Savea; 9- Aaron Smith, 10 - Richie Mo’Unga; 11- Mark Tele’A, 12 - Jordie Barrett, 13- Rieko Ioane, 14- Will Jordan; 15- Beauden Barrett. Coach: Ian Foster