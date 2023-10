Economía: la falta de combustibles, dolarización y la inflación, por Miguel Kiguel

El economista, Miguel Kiguel, estableció en CNN Radio que la falta de combustible es un problema económico, que su razón es la falta de dólares, que no se puede importar y el precio de la nafta está artificialmente bajo.

"Es la tormenta perfecta y se verá más en la Argentina como resultado de un tipo de cambio atrasado y los dólares ni siquiera están viniendo de China. Los resultados del Swap no se ven y es un tema relacionado a muy malas políticas relacionados al tema cambiario", criticó Kiguel en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

En ese sentido, el economista también remarcó que empeoraron casi todas las variantes de la economía. Y enumeró: "El ministro recibió el gobierno con una inflación del 80%, ya está en 150% y el año terminará en el orden del 180%. La brecha cambiaria es muy alta y lo mismo pasa con las reservas, que es el problema más serio que tiene la economía, que es el oxígeno del país y sin ellas Argentina no funciona".

Es por eso que señaló que el Ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, "le tiene pánico" a una devaluación y al sinceramiento de las variables: "Massa está estirando la piola demasiado, es como una gomita a punto de romperse. Es mala práxis y el temor a una devaluación corresponde al relato que viene desde Cristina, que no se puede devaluar".

En tanto, Kiguel marcó que el dólar "se está dando un respiro" de momento y que el salto que pegó en la primera vuelta corresponde a la incertidumbre de los candidatos. Y sumó: "Además del Plan Platita que puso el dinero en la calle y el temor a la dolarización".

"Ya el mundo está persuadido de que la dolarización de que no se puede hacer, hay mucho consenso en ello. La expectativa está en que Milei se va a moderar y que no avanzará en su plan y eso ayuda a que el dólar no crezca", resaltó el economista.

Sin embargo, afirmó que habrá una suba en la cotización de la moneda norteamericana antes de las elecciones, y como método de protección de la gente.

También calificó como "otra locura" la idea del candidato, Javier Milei, de eliminar el Banco Central. Y destacó: "Lo que es importante es controlar la emisión monetaria y tener un Banco Central profesional, independiente y que haga las cosas bien. Hay muchas funciones y el peso no va a poder desaparecer".

Y añadió: "La realidad le va a poner un límite, no existe la posibilidad de dolarizar y de cerrar el Banco Central. Y si el Banco Central no financia al Tesoro, no habrá aguinaldo en diciembre y estará todo en llamas".

Por último, Kiguel se refirió a la inflación: "No parece una dinámica de híper, pero es una inflación alta. Seguramente tengamos una escalada inflacionaria y tengamos un verano caliente".