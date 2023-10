Marcelo Bermolén, de la Universidad Austral: "El 'yo no lo voté' está mutando al 'yo no voté'"

Marcelo Bermolén, Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, analizó en CNN Radio el último resultado electoral: "Fue una sorpresa el posicionamiento de los candidatos, pero en el resto de las variables habíamos advertido que iba a haber un gran aumento de la participación".

En comunicación con CNN Campo, con Martín Melo, Bermolén destacó que la participación ciudadana subió en un 7% y que se traduce en más de 2 millones y medio de votantes incorporados.

Respecto al voto en blanco, explicó que se contabiliza dependiendo el tipo de elección: "En una primaria es un voto válido y los válidos son aquellos que se dirigen a un voto en específico o no, porque son como una lista más".

"Cuando vamos a una general o un balotaje, solo valen los votos afirmativos. Los blancos son válidos, pero al momento de los resultados se retiran de la torta y quedan los afirmativos. Los porcentajes iniciales, contando los blancos, aumentan al retirarse los blancos", añadió.

Es por eso que Bermolén resaltó que el que tiene más cantidad de votos, aumenta sus probabilidades. Y en ese sentido, pidió tener cautela con propiciar el ausentismo.

Es por eso que subrayó que en las primarias se batió el récord en ausentismo, con un 70% registrado de asistencia; que se traduce en que de diez argentinos, votaron siete. Sobre este fenómeno, el analista argumentó: "Esto está mostrando un malestar de la gente en cómo se maneja la política y en cómo se desarrollaron las gestiones. De un lado se marca que de un lado el oficialismo tiene un aparato para mover gente y del otro, los desencantados independientes se encuentran con la situación de votar en blanco o ausentarse y que es una forma de desaliento".

"Cuando las gestiones fracasan estamos muy acostumbrados a decir 'yo no lo voté'. Y eso está mutando en un 'yo no voté' para no hacernos cargos y no responsabilizarnos. Me parece que hay que involucrarse y hay que desoír tanto ruido que surgen desde algunos medios y espacios, que no son dueños de los votos", determinó Bermolén.