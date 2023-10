Prefectura asistió a un kayakista en Mar del Plata

Personal de la Prefectura Naval Argentina socorrió a un kayakista que no podía regresar a la costa por sus propios medios.

El equipo de rescate fue alertado de la emergencia por un llamado al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la ciudad balnearia, e inmediatamente acudió al lugar, a bordo de un semirrígido, para socorrer al deportista.

El hombre de 34 años, oriundo de la localidad de Chascomús, fue localizado cerca del Parque Camet, donde los efectivos lo extrajeron del mar, le brindaron las primeras asistencias y lo trasladaron, junto con su embarcación hacia el puerto local.

Recomendaciones para kayakistas

Asimismo la Prefectura hace llegar recomendaciones a tener en cuenta a la hora navegar en kayak, prevenir accidentes y preservar la seguridad.

Prefectura Naval Argentina, es la encargada de velar por la seguridad de la Navegación y de las personas a bordo, por eso en este caso nos comparte sugerencias y recomendaciones para prevenir accidentes durante la navegación en kayak.

Navegar siempre respetando las medidas de prevención para cuidar su vida y la de los demás.

Tener en cuenta, antes de salir:

- Verificar las condiciones de la embarcación.

- No ponerse a cargo del kayak si no se tiene una adecuada técnica o no se sabe nadar. Evitar navegar solo.

- Usar siempre el chaleco salvavidas y un silbato adosado.

- No navegar sobre cubierta del bote, hacerlo siempre dentro de su habitáculo.

- Es recomendable utilizar ropa o chaleco salvavidas de colores llamativos a fin de facilitar la búsqueda y rescate de ser necesario.

- Verificar que el casco de la embarcación no presente vías de agua.

- Portar teléfono celular en bolsa estanca, a mano.

- Remar a una distancia alejada de las embarcaciones a motor

- En caso de vuelta campana, nunca abandonar el kayak ya que este posee reserva de flotabilidad.

Siempre consultar el pronóstico antes de salir y respetar las medidas de seguridad para evitar accidentes y pérdidas de vida.

Ante cualquier emergencia comunicarse al 106.