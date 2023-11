Choque en Sierra de los Padres: exigen el juicio por la muerte de dos motociclistas

A casi cuatro años del accidente vial que se llevó la vida de dos motociclistas en Sierra de los Padres, familiares exigieron la asignación de una fecha para ejecutar el juicio por la muerte de Jairo Nahuel Ramírez, de 23 años y Eduardo David Otoralo de 29.

El hecho sucedió el 27 de noviembre de 2019, cuando ambas víctimas iban a bordo de una moto y fueron embestidos por una camioneta VW Amarok que dobló en "U".

Ambos jóvenes fueron trasladados al Hospital Interzonal pero fallecieron ese mismo día. Ramírez presentaba fractura de cráneo grave, lo cual le efectuó la muerte poco después del siniestro. Por su parte, Otoralo debió ser ingresado al quirófano e intervenido por personal médico pero pese a los esfuerzos, su deceso se produjo horas más tarde.

En ese sentido, la mamá de Jairo Ramírez, María Laura dialogó con El Marplatense y explicó: "El juicio tenía fecha para enero pero el Juez le otorgó la probation al acusado que mató a los chicos y por eso se retrasó todo. Así que presentamos tres escritos en donde estábamos en desacuerdo con esa decisión. Yo, como mamá de Jairo, nunca podría estar de acuerdo con que le otorguen eso a la persona que mató a mi hijo. Es inconcebible que se vaya a su casa tranquilo como si hubiese matado a dos perros".

"Gracias a dios, la Cámara rechazó la probation pero después presentaron que el seguro ya había pagado todo y que por eso ya estaba todo. Por suerte también negaron eso pero este 27 de noviembre van a ser cuatro años y es mucho", indicó la madre de Ramírez.

"Quiero que Jairo descanse en paz y tenga justicia. No fue justa su muerte, por un imprudente que por entrar apurado a una parrilla, se llevó dos vidas", expresó.

"Desde el primer momento del accidente, cuando los chicos estaban tirados al costado del acceso a Sierra de los Padres, yo con bronca pregunté quién había sido y el acusado salió de atrás de la camioneta y culpó a los chicos. El que se cruzó fue él. Dobló en "U" para entrar a la parrilla", continuó.

"Nunca estuvo ni media hora detenido. El día del accidente lo llevaron a la comisaría y al rato ya estaba en su casa como si nada. No entiendo la situación, porque mató a dos personas y encima sigue manejando. Anda por la zona. Muchas personas me dijeron que sigue andando a alta velocidad", dijo.

"Yo le prometí a mi hijo que iba a luchar hasta lo último para hacer justicia y que descanse en paz", sentenció María Laura.

Con respecto a la pena que van a pedir desde la defensa de las víctimas, Laura afirmó: "Yo lo único que quiero es que pague por la muerte de mi hijo y su amigo. No sé que pena pediremos. Sé que es un hombre mayor que tiene más de 60 años y que eso va a hacer que tenga todos los beneficios. Si lo condenan, seguro va a ir a la casa con un arresto pero no me importa, quiero que de una u otra forma, pague".

El accidente ocurrió alrededor de las 13, cuando la moto en la que las víctimas viajaban impactó contra una camioneta que se encontraba saliendo de Sierras hacia la ruta 226. Antes de alcanzar la rotonda, giró a la izquierda, justo en el momento en el que la motocicleta intentó sobrepasarla, pero finalmente impactó contra el lateral.