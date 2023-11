El inédito álbum de fotos de Dibu Martínez en las juveniles de Independiente que se hizo viral

Emiliano Martínez se marchó de adolescente al fútbol inglés y demoró muchos años en afianzarse en Europa para convertirse en una cara conocida de su país. Dibu llegó a Independiente a los 12 años y tras brillar en un Sudamericano Sub 17 cautivó a todos los ojeadores, para convertirse finalmente en fichaje del Arsenal. De su estadía en las inferiores del Rojo no hay muchas imágenes, pero ahora se conocieron nuevas postales de aquellos días gracias a un posteo de un ex entrenador en el club de Avellaneda.

Juan Cruz Anselmi utilizó su perfil en Instagram para recordar el paso de Martínez por Independiente como reconocimiento a su obtención del premio Lev Yashin, que distingue en la gala del Balón de Oro al mejor arquero de la temporada. Y lo hizo con un inédito álbum de fotos.

“Años 2006, 2007, 2008, 2009, predio de Independiente en Villa Domínico. Todos observan el resultado final y algunos tenemos el privilegio de ver el recorrido para conseguirlo. Dibu Martínez = Talento + Esfuerzo + Perseverancia + Carácter. Qué lindo verte ser el “Número 1″ de todos los N° 1 del mundo. Recuerdos imborrables de Independiente con tu gran amigo Ale Muñoz y toda esa linda banda de la Categoría 92 del Rojo de Avellaneda. ¡Felicitaciones por tu brillante carrera y el camino recorrido!”, escribió en el posteo que subió a sus redes sociales y tuvo el comentario de Muñoz, amigo desde pequeño del arquero.

Anselmi, que se presenta en su Instagram como Coordinador y Profesor en Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Newell’s, estuvo en la estructura de Avellaneda durante más de una década. Arribó en 1999 y, tras distintas interrupciones, se marchó definitivamente en 2006 tras ser en buena parte de su estadía el encargado del departamento físico de los juveniles.

El propio Dibu tomó una de esas imágenes, donde se lo ve muy chico vestido orgulloso con la ropa de Independiente, y realizó un posteo en su perfil de Instagram con una escena reciente en el Balón de Oro: “Que el sacrificio te lleve a la gloria”, escribió citando a Independiente y a su padre Beto Martínez. Entre los likes de ese posteo estuvo el del capitán, Lionel Messi. También se sumaron al gesto otros jugadores de Selección como el arquero Walter Benítez, Leandro Paredes, Ángel Di María, Luka Romero o Nicolás Domínguez.

Las imágenes de un Martínez pequeño, completamente inéditas, rápidamente se comenzaron a viralizar en redes sociales. Dibu emigró en el 2009 al Arsenal de Inglaterra y tras varios préstamos logró afianzarse en el arco gunner a mediados del 2020. Eso le valió el salto a la selección argentina mayor, un traspaso récord al Aston Villa de la Premier League y el posterior reconocimiento a nivel mundial con premios como The Best, el Trofeo Yashin o el Guante de Oro del Mundial de Qatar a raíz de sus diversas coronaciones con la Albiceleste.

“Fue a Boca y River, tenía 12 añitos. Volvió medio desilusionado porque estuvo una semana haciendo pruebas, fueron eliminando chicos y él fue quedando. Pero, al final, quedó el arquero de un entrenador que era viejo del club o algo por el estilo”, recordó Beto Martínez tiempo atrás en una nota sobre las pruebas que realizó el arquero antes de desembarcar en el Rojo. “Si tiene el bolso, que el pibe ya se quede”, le dijo Pepe Santoro a la familia del Dibu apenas lo probó en Avellaneda. El propio Santoro, cinco años más tarde, fue su enlace en los días de las pruebas en el Arsenal: “Trabajó lo más bien a la par de todos. Vino Wenger a los diez días, nos llamó y lo felicitó. Dijeron que había rendido. Que estaba dentro de las expectativas”.

Fuente: Infobae.