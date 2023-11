La UNMdP y Escuelas Ocurrentes presentaron en la ciudad la Universidad del Sentido

Se presentó en el aula “Silvia Filler” del rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata la Universidad del Sentido, cuya presencia en la ciudad surge de un acuerdo entre la UNMdP junto a Escuelas Ocurrentes.

De la presentación formaron parte el rector de esta nueva entidad laica, Hugo Juri, en representación del Vaticano, Italo Fiorini, y el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, quien confirmó que próximamente se realizarán actividades y cursos de forma mancomunada entre ambas instituciones académicas.

“Para nosotros es un orgullo y una alegría que Juri nos acompañe y que visite la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hemos compartido muchas actividades con él, así que cuando surgió la posibilidad de hacer esta presentación, que es la primera que se realiza en la Argentina, le dijimos sí porque estamos a disposición de conocer esta iniciativa que además nos parece muy positiva”, señaló Lazzeretti.

Este evento también contó con la participación de Escuelas Ocurrentes, una organización que se originó en la crisis del 2001 y tuvo como finalidad juntar escuelas de distintos estratos sociales para que ¿los estudiantes se conocieran entre sí.

“En ese entonces, Jorge Bergoglio era obispo y, pese a que al principio hubo resistencia de ambos lados, hoy está asociada a medio millón de escuelas secundarias en todo el mundo y tiene grupos entre iguales. Esa es la base con la que discutimos que había que hacer una universidad. Así, el Papa tomó la decisión y se hizo la primera universidad en la historia del Estado del Vaticano”, explicó Juri.

A su vez, el ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) detalló los objetivos a los que apunta este nuevo espacio educacional. “La Universidad del Sentido tiene dos roles muy importantes. Por un lado, el que le da el Papa, que tiene que ver con lo que nosotros siempre hablamos que las universidades dan, además de conocimiento, valores. Entonces, no es lo mismo estudiar biología para hacer una vacuna que para hacer armas nucleares. O no es lo mismo estudiar economía para acomodar libros que para pensar en la economía social”.

“Por el otro, al ser la primera universidad en un Estado, es un modelo que nosotros en las universidades pública podemos seguir sin las restricciones que ha habido en nuestro país. Se va a basar, más que todo, en ‘microcredenciales’ y en la educación para todos, para toda la vida, más que las carreras tradicionales”, remarcó.

En relación a su condición de laica, agregó que “hay muchas universidades que dependen de lo que se llama la Santa Sede, que es la cúpula de la Iglesia Católica, pero el Vaticano es un territorio, es un estado europeo y esta es una universidad civil, es una universidad pública y gratuita, que además de ser la primera en la historia es laica, igual que lo que es Escolas Ocurrentes, es un movimiento independiente de toda confesión religiosa”.

Por su parte, Fiorini relató desde adentro la confección del primer documento que contiene las líneas pedagógicas a seguir: “El proceso de escritura ha sido colectivo, escuchando a jóvenes y también las experiencias significativas de las personas que ya se estaban trabajando en Escuelas Ocurrentes. Una vez que tuvimos el boceto, el mismo se universalizó porque, como dijimos, la visión no es exclusivamente católica y el objetivo es tener miradas de distintas religiones y culturas”.

También agregó que “en reunión con autoridades de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se indicaron distintos docentes de universidades de todo el mundo para producir el documento final. Así se llegó a tres pilares pedagógicos que son: “escuchar con la mente y el corazón; crear como respuesta al anterior y celebrar en el sentido de un acto de alegría, de confianza y de compromiso”.

Por último, Lazzeretti remarcó la importancia de entender los diálogos y los puntos de vista para evitar fracturas en la sociedad y anunció que “próximamente haremos actividades en conjuntos y cursos” para seguir potenciando este proyecto internacional.