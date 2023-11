“Capturas incidentales y causas naturales” explican el varamiento de delfines franciscana en la costa

Entre el 17 y 22 de octubre pasados aparecieron en la costa de Mar del Plata dos de estas especies marinas sin vida que llamaron la atención en la comunidad marplatense.

“Lo que nosotros vimos fueron básicamente, dos ejemplares que han quedado rodeados en una red, se ahogaron ahí dentro y los largaron. Por eso aparecen en la playa. Esta especie es una de las dos que están en mayor peligro en términos de conservación en el mar argentino y esto, principalmente, se debe a que todos los años mueren entre 300 y 500 en redes de pesca costera, que son unas redes fijas que se dejan para pescar, por ejemplo, corvina y pescadilla”, explicó el Secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Diego Rodríguez, para entrar en detalle de lo acontecido.

Las estimaciones de la cantidad de delfines que viven en la provincia de Buenos Aires, indican que la población es estable. Es decir que existe este problema de capturas incidentales, pero pareciera que no están impactando tan seriamente en la población. “Uno tiene que considerar que los animales mueren naturalmente, es parte de la vida y, en general es lo que pasa. Puede ser por alguna enfermedad, o porque no alcanzan a tener las herramientas para alimentarse solos, o varias razones. Nosotros los encontramos, y no todos los animales muertos en la playa están asociados con redes de pesca y no a todas las especies les ocurre esto”, indicó el investigador de CONICET.

Otra de las causas de muerte son las colisiones pero es algo que quedó descartado en este caso ya que “delfines tan chicos no tienen el problema que ocurre en marinos, por ejemplo, en el caso de colisiones con embarcaciones”. Con respecto a dos de los varamientos mencionados, desde el grupo de investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata explicaron que se trató de una hembra preñada de 150 cm de largo y un macho de 124 centímetros, ambos encontrados muertos en La Perla.

El franciscana es un delfín costero que solamente vive en la costa atlántica de Sudamérica, desde el centro del norte de Brasil hasta aproximadamente el sur de la provincia de Buenos Aires, del Golfo de San Matías. Está restringida hasta los 50 metros de profundidad y es frecuente, lo que pasa es no se ve habitualmente por no ser muy aéreas. Son animales chiquitos y de color amarronado, entonces no se distingue mucho en el agua.

¿Qué hacer frente a estas situaciones?

“En el caso que se encuentren animales en la costa es importante no manipular a los ejemplares. Para dar aviso pueden comunicarse con Prefectura al 106 , Defensa Civil al 103 o con el cuerpo de guardaparques del Municipio General Pueyrredon. Incluso también pueden hacerlo a través del 911. Nosotros más o menos estamos todos en contacto, así que de una u otra manera y tenemos sistemas para que nos avisen y ver cómo están”

Fuente: Portal Universidad