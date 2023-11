Se fue Almirón, vuelve Herrón

Boca Juniors sufrió el primer coletazo tras perder la final de la Copa Libertadores 2-1 ante Fluminense en el estadio Maracaná: el entrenador Jorge Almirón renunció a su cargo minutos después de que arribó a la Argentina junto a la delegación. El ex Lanús, Elche y San Lorenzo le comunicó su decisión a Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución.

Así, el miércoles, día en el que el Xeneize deberá afrontar el clásico ante San Lorenzo por la Copa de la Liga, al frente del grupo estará Mariano Herrón, orientador de la Reserva. Y que cerrará él la temporada, mientras se define al conductor para 2024.

El DT, de 52 años, había asumido para reemplazar al Negro Ibarra y, si bien llevó al equipo a la definición continental y está en semifinales de Copa Argentina, no terminó de entrar en el corazón del hincha, a partir de la irregularidad del ciclo. En la conferencia de prensa post tropiezo, no había dejado señales de una determinación de este tipo.

“Estamos saliendo recién del partido, no hay mucho para pensar, solamente el dolor y esa sensación. Veremos cómo sigue todo, hay que levantarse siempre, es un club muy grande”, dijo, abriendo la puerta pensando en el futuro. Su contrato se vencía en diciembre y su tarea en este periodo iba a estar bajo la lupa. De vencer el oficialismo, con Riquelme a la cabeza, en las elecciones, sus chances de renovación iban a depender de los resultados.

Es que las próximas semanas de competencia son determinantes para el conjunto de La Ribera, porque no tiene garantizado el boleto para la Libertadores 2024. El Xeneize está a 6 puntos de la zona de ingreso a los playoffs de la Copa de la Liga, en vísperas de su visita a San Lorenzo este miércoles, y a 3 unidades de la línea de clasificación a la Libertadores 2024 por Tabla Anual, pero también a 2 de quedar afuera de entrada a la Sudamericana.

En consecuencia, la semifinal de la Copa Argentina contra Estudiantes (sería en Fecha FIFA de noviembre, en un estadio de la provincia de Buenos Aires) pasó a ser un objetivo enorme, porque no sólo ofrece una estrella para el palmarés, sino que además borra la zozobra por el riesgo de no contar con competencia internacional el próximo año.

Tal vez, el hecho de evitar la evaluación minuto a minuto ante este panorama inestable resultó un elemento clave para su decisión. La charla cara a cara se dio en el Predio de Boca en Ezeiza, donde antes Riquelme le dirigió unas palabras a la delegación. El movimiento ajedrecístico resultó inmediato: ante la inminencia del compromiso clásico ante el Ciclón, el Consejo de Fútbol nombró al bien considerado Herrón (quien ya ofició de head coach en interinato) como el DT para lo que queda del 2023.

El ciclo se cerró con 43 encuentros dirigidos, de los cuales ganó 17, empató 13 y perdió 13 (su cosecha de puntos no llega al 50% de la totalidad). Había logrado superar las seis instancias eliminatorias que afrontó desde su arribo al Xeneize (tres por Libertadores y tres por Copa Argentina) y perdió los dos Superclásicos frente a River (1-0 en el Monumental por la Liga Profesional pasada y 2-0 en la Bombonera en la actual Copa de la Liga). No obstante, los últimos pasos resultaron marcadamente oscilantes: se impuso en apenas uno de los últimos diez duelos que dirigió: contra Unión de Santa Fe en Copa de la Liga. Un detalle no menor: es el primer técnico que se va sin vueltas olímpicas desde 2013.

¿Candidatos? Los nombres dependerán, primero, de quien se imponga en las elecciones. Por el momento son tres las listas: el oficialismo, Andrés Ibarra (con el apoyo de Mauricio Macri) y Jorge Reale. De vencer el sector de Riquelme y Ameal, el ídolo tiene en su carpeta varios profesionales que han sonado a lo largo de estos cuatro años. Y varios de ellos están libres o podrán negociar en esa condición en 2024.

Por ejemplo, José Pekerman (que conoce bien a Riquelme desde que lo condujo en las selecciones juveniles), Eduardo Domínguez (finaliza su lazo con Estudiantes), Gabriel Milito o Fernando Gago. Tampoco hay que descartar a Martín Palermo o a Gabriel Heinze. Lo concreto es que, 24 horas después de que se desvanecieran las ilusiones, Boca se quedó sin conductor.