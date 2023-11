Ramella: "La eliminación de Brasil alimentó la esperanza de tener una medalla dorada"

El entrenador de básquet del momento, el marplatense Leandro Ramella, quien llevó a Quimsa a coronarse con la Liga Nacional y a la Selección Argentina a su tercera medalla dorada en los Juegos Panamericanos, revivió el camino hasta la final frente a Venezuela, su gran presente y analizó la actualidad del combinado nacional.

Si bien el DT marplatense consiguió la máxima presea, es solo una manera de decirlo, debido a que el cuerpo técnico no recibe una física. A pesar de esa decisión, en una distendida conversación con UPM de Radio Mitre (FM 103.7), reveló: "Los atletas reciben una medalla de participación apenas llegan al evento y los jugadores del seleccionado se las regalaron a todo el staff, tanto a kinesiólogos como médicos. Así que también tenemos una medalla los que no somos atletas".

Por otra parte, con respecto al camino hasta la final, comentó : "Brasil tenía tremendo equipazo, por encima de todos, y cuando perdió contra Venezuela sentí que nuestras chances se habían ampliado. Pero nunca pensé que le podíamos ganar. Si Venezuela jugaba al mismo nivel no íbamos a tener chances, aunque sabíamos que a Brasil no lo podíamos igualar físicamente ni atléticamente".

Entonces, aseguró que la eliminación de Brasil "alimentó la esperanza de tener una medalla dorada". Además, en tanto al rendimiento, el ex técnico de Quilmes y Peñarol remarcó que empezaban de buena manera y sufrían bajones; "típicos en un equipo nuevo, que no está rodado".

"Ganamos los primeros dos juegos en el tiempo suplementario, jugamos una gran semifinal donde le sacamos 40 puntos a México, que luego perdió por 10 con Brasil. El equipo jugó la semi y la final en un nivel muy alto colectivamente", analizó. Contra la "Vinotinto", en la final, la Selección se impuso por 79-65 y alzó la tercera presea dorada de la historia del básquet argentino, que también se la había colgado en Mar del Plata 1995.

En este sentido, acerca de la villa panamericana, también le sacó una sonrisa a los oyentes y derribó varios mitos sobre las instalaciones. "Tuvimos algunos inconvenientes y no pudimos ir por problemas de infraestructura y capacidad, por lo que nos alojamos en un hotel. Sin embargo, algunos días fuimos a almorzar y a realizar la recuperación para vivir la experiencia. Es único e irrepetible", acotó el técnico campeón de la pasada Liga Nacional con Quimsa.

Y en cuanto al increíble año que le tocó vivir a nivel clubes y seleccionado, reconoció que cuando suena el himno argentino hace memoria de "todo lo que le pasó para llegar hasta ese lugar" .

ARGENTINA SIN MUNDIAL NI JJOO

"Al no tener a Ginóbili, Nocioni o Scola, nos va a costar el nivel europeo u olímpico. Lo que sí demuestra esta medalla es que estamos listos para competir. Cuando vas a los torneos en América, te das cuenta la diferencia física y atlética que hay. No tenemos estereotipo de jugador de básquet en Argentina, aunque lo suplimos jugando muy bien. Si nos dan lo que no tenemos, seríamos una potencia", concluyó Ramella.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA