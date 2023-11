Felipe Solá: "Massa quiere hacer un gobierno nuevo, abierto, de unidad Nacional"

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, brindó un fuerte apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, de cara al balotaje del domingo 19, de quien consideró que "quiere hacer un gobierno nuevo, abierto, de unidad Nacional".

De cara al balotaje, Solá se puso en el lugar de los votantes y consideró que “lo primero que haría es pensar no tanto en pasado o presente, sino en futuro. Se vota el futuro, es crucial ver para qué lado agarra Argentina, que tiene muchos problemas económicos pero que tiene promesas concretas, hechos ciertos que van a ocurrir en 2024, que van a mejorar nuestra balanza comercial primero, y de ahí se solucionan varios males, porque de ahí viene de la falta de dólares”.

En diálogo con UPM Radio Mar del Plata, el ex mandatario provincial dijo ante este panorama que lo que se debe tener en cuenta es “quién puede administrar todo eso y quién puede incluir a todos en el futuro, sin excluir. Quién puede hacer cambios fuertes, pero no dejar a nadie en el camino. Quién puede conocer bien el Estado, pero puede tener un compromiso con el trabajo real, digno, decente. Quién tiene compromiso con el trabajo y quién no. Creo que es por ahí que debe pensar el que está dudando”.

Solá no dudó en destacar a Massa como la persona indicada: “Quién conoce 25 temas serios argentinos a fondo, Massa. Quién tiene compromiso de respetar el empleo y mejorar el salario real, Massa. Con Massa están los trabajadores organizados formales, los informales, inclusive los que no tienen trabajo. Quién se ha preocupado por cada uno de los sectores mirando a cada uno. Quién terminó con el IVA al salario, Massa. Me parece que siempre ha sido Massa el que se preocupó en actualizar todo lo que sea social, las asignaciones. Ayudar a las pymes”.

Respecto de las dudas que genera la presencia de Cristina Fernández en la órbita de un posible nuevo Gobierno, para el dirigente peronista “Massa va a ser totalmente independiente, lo que no quiere decir que sea sordo. Massa tiene diálogo con Cristina, no se hace público porque es una forma de trabajar. Pero Massa quiere hacer un gobierno nuevo, abierto, de unidad Nacional, que es una muy linda palabra, pero es difícil. Hay que construirla, saber oír. Y lo que está mostrando Massa en la campaña es una forma de ser muy acorde con ese propósito. Porque Massa no agrede y se deja agredir, porque sabe que un gesto de violencia lo que da es un pésimo mensaje a una sociedad que está bastante enervada en la calle”.

Y no negó aceptar una invitación a formar el gobierno si el candidato, y actual ministro de Economía, se lo pidiera: “Si ocurriera, me vendría la energía como siempre ocurre. Igual estoy muy conforme con que gane, con que nombre sus ministros y con que le vaya muy bien. Estoy conforme con acompañarlo a donde sea, aunque no esté en el gobierno”.

De todos modos, el ex gobernador bonaerense no desconoce que mucha gente tiene pensado no ir a votar o, incluso, votar en blanco. “Aconsejo siempre ir a votar, porque uno juega muchas cosas personales de las que cree cuando vota. Permanecer ajeno a eso es un error. Y cuando encuentro a alguien que dice que no tiene por qué ir a votar, me pongo a hablar con ellos. Y les digo que claro que sí, que tienen que ir a votar. Y en todas las preguntas que me hacen, mi respuesta es Massa”.

Para Solá están claras las dos formas que se ponen en juego en el balotaje: “Desde un lado hay alguien muy comprometido, que ha hecho un gran esfuerzo, que ha negociado con el FMI sin tocar las reservas, haciendo maravillas con una deuda que contrajo Macri. Y del otro lado hay promesas de cosas muy difíciles de cumplir. Se sabe que no puede haber dolarización, que no van a funcionar los vouchers en educación, ni la idea de privatizar la salud, ni un mercado de órganos pago. Entonces si ganara Milei iríamos a una Argentina más revuelta y muy violenta”.

Finalmente, Felipe Solá se refirió a la sociedad construida entre Milei y Mauricio Macri. “Parece una intervención de Macri en donde Milei se somete, pasa de leoncito a gato. Macri le dice todos los días quiénes tienen que ser los ministros, que son los que fracasaron con él. Quiere volver a traer a los que nos endeudaron hasta el caracú. El tema es la personalidad de Milei y la personalidad de Masa. Eso está en juego. No el pasado, quién es más capaz para ser presidente. Uno gritando con una motosierra, el otro diciendo que en Argentina algo se debe reconfigurar completamente”.