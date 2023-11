Ingresó armada a la casa de su ex novio y quiso agredir a su nueva pareja

Esta mañana, un llamado al 911 indicaba que una mujer había ingresado sin consentimiento a la vivienda de su ex pareja (un joven de 22 años) con la intención de agredir a la pareja actual de esta persona.

Al llegar al inmueble (ubicado en el barrio Termas Huinco), los efectivos policiales de la Comisaría 3ra llevaron a cabo la aprehensión de la agresora, una mujer de 21 años, quien poseía un cuchillo de cocina con hoja de serrucho en sus manos, el cual fue secuestrado.

La mujer aprehendida fue puesta a disposición del Dr. Daniel Vicente de la Ufi de Flagrancia quién dispuso que por el delito de VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y AGRESIÓN CON ARMA BLANCA fuera conducida al Destacamento Femenino.

En tanto, los damnificados no necesitaron asistencia médica, no se encontraban lesionados; solicitaron la medida cautelar de restricción de acercamiento. En cuanto a la propiedad no se constataron daños.