La canasta básica de alimentos se incrementó en un 145% en los primeros 10 meses del año

Según el relevamiento mensual que realiza el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en más de 130 comercios de cercanía de los barrios populares del Mar del Plata y Batán, una familia de dos personas adultas y dos niños/as, para adquirir la Canasta Básica de Alimentos (CBA) requirió en el mes de octubre de $139.381.

En el período de un año, partiendo desde octubre de 2022, la CBA registra una suba del 163,60%. Por otro lado, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) que abarca, además de alimentos, los bienes y servicios necesarios para subsistir, para la misma familia tipo, en octubre de 2023 escaló a $301.063. En cuanto a la variación mensual del costo de la CBA, si comparamos septiembre a octubre de 2023, fue del 7,75%.

El rubro almacén, como el último mes, volvió a liderar los aumentos: 8,95% en octubre y 156% en los últimos doce meses; los productos de carnicería aumentaron un 7,83% en el último mes y 196% desde octubre pasado; mientras que las frutas y verduras subieron en los mismos lapsos 4,91% y 135% respectivamente.

Rodrigo Blanco, Director del Isepci en Mar del Plata, destacó: "Las medidas compensatorias que ha ido tomando el gobierno fueron paliativos importantes para algunos sectores, aunque para otros los alivios siguen siendo relativos".

Asimismo, "entre los asalariados en blanco que cobran montos medios y altos, la elevación del tope para pagar impuesto a las ganancias –que equivale a su virtual eliminación- más los aumentos conseguidos en diversas negociaciones paritarias y la devolución del IVA, evitaron que continúe en esa franja de los/las trabajadores/as, el deterioro del poder adquisitivo de sus remuneraciones".

Sin embargo, "no sucede lo mismo entre los/las asalariados que cobran desde el salario promedio, el salario y las jubilaciones mínimas, y sobre todo los/las trabajadores/as no registrados. El bono de $94.000 que están recibiendo estos últimos, en dos cuotas de $47.000 durante octubre y noviembre, no alcanza a revertir el enorme retraso que vienen sufriendo sus remuneraciones en la carrera contra la inflación. Basta sólo mencionar que, de acuerdo a la última publicación del INDEC sobre Índice de Salarios, en agosto el incremento anual para trabajadores no registrados fue de 95%, mientras que en el mismo lapso la Canasta de Alimentos en negocios de cercanía de los barrios populares aumentó 177%".

De modo que "el próximo gobierno tiene el desafío de consolidar y profundizar desde el inicio un incremento de los ingresos de los/las trabajadores/as no registrados, con medidas coyunturales urgentes combinadas con otras de mediano y largo plazo, que garanticen su incorporación al mercado laboral registrado bajo remuneraciones que superen el valor de las Canastas Básicas. Hoy nos encontramos incluso con la triste realidad de tener para el mes de octubre un salario mínimo, vital y móvil de un trabajador registrado, fijado en $132.000, que no alcanza a cubrir la canasta alimentaria de una familia tipo.”

Analizando la evolución de los precios en los últimos doce meses, encontramos que los productos de almacén que más aumentaron en octubre fueron el pan (14% y 174% interanual), el arroz (18% y 333% interanual), los fideos (17% y 173% interanual). Dentro del rubro verdulería el tomate sufrió un incremento del 33% mensual, alcanzando un interanual de 300%. Y en el rubro de carnes, la carne picada aumentó en el mes un 15% llegando al 191% interanual, mientras que el pollo se incrementó en el mes un 20%, llegando al 182% interanual.

CONTINÚA LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO

Al tomar como referencia los ingresos básicos de la población, Blanco sostuvo: “Si comparamos estos aumentos en los precios de los alimentos con las remuneraciones mínimas de salarios y jubilaciones, podemos afirmar que continúa acentuándose una fuerte pérdida del poder adquisitivo de éstos últimos. Los/as jubilados/as que cobran la mínima, en octubre de 2023 tuvieron respecto al mismo mes de 2022 un incremento de 147%, contando el refuerzo. Por su lado, los trabajadores y las trabajadoras que tienen salario mínimo percibieron un aumento de 141%. En el mismo período, el incremento de los alimentos que conforman la canasta básica ascendió a 163,60%.”