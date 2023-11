Los sueños de Elma, con Julio Aro y Miguel Monforte, atractivo del Festival de cine

El festival Internacional de Cine de Mar del Plata ingresa en la recta final, a dos días de culminar su 38va. edición. Este es el repaso a la jornada de este jueves.

En las proyecciones especiales, se destaca la exhibición de Los sueños de Elma. Historia de una madre de Malvinas, de Miguel Monforte, presentada por su director, acompañado por uno de sus protagonistas, el excombatiente de Malvinas, Julio Aro.

“Estamos muy orgullosos de hacer el estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que siempre es un anhelo para cualquier realizador pero sobre todo para los marplatenses”, expresó Miguel Monforte, quien también explicó que “en el documental se muestra la culminación de todo un proyecto de Julio Aro, que lo ideó en esta ciudad, por lo que es el lugar indicado por muchos motivos. Celebramos los 40 años de democracia, 40 años sin censura en nuestro cine; esta película, en dictadura, no la hubiésemos podido ni siquiera planear, por lo que estamos celebrando muchísimas cosas al poder proyectarla”, cerró el director.

En la película se cuenta la historia de Elma Pelozo, quien tiene 80 años y es la madre de Gabino Ruiz Díaz, un joven fallecido durante la guerra de Malvinas que durante más de tres décadas permaneció inhumado en el cementerio de Darwin como “soldado solo conocido por Dios”. Gabino es uno de los héroes argentinos que recuperaron su identidad gracias a la labor de Geoffrey Cardozo y Julio Aro.

Elma tiene dos sueños: conocer a Geoffrey Cardozo, la persona que le dio sepultura con honores a su hijo, y viajar a Malvinas a visitar su tumba.

Por la Competencia Internacional se realizó el estreno latinoamericano de Arthur & Diana, de la directora alemana Sara Summa, quien, a través de una nota enviada, presentó su segundo largometraje en el que “no solo toca temas íntimos de los lazos familiares, del duelo, de la infancia, de la maternidad, sino también, y principalmente, es una increíble aventura creativa que pude compartir con muchas de las personas que amo”. La directora además expresó que “se trata de una obra de ficción, pero también es un pedazo de nuestras vidas, un documento de la infancia de mi hijo y una película que se hizo con una gran libertad, sobre todo la de, en cierto modo, llegar a hacer cine por amor al cine, algo que sé apreciar especialmente hoy en día”.

Por la Competencia Latinoamericana tuvo la primera función El otro hijo, del colombiano Juan Sebastián Quebrada, quien presentó la película en la que sigue a una serie de personajes que comienzan lentamente a mostrar las diferentes formas de sobrellevar el dolor ante la muerte de Simón; y pone el foco en Fernando, su hermano menor, que intenta superar la pérdida de una manera introspectiva pero no menos dolorosa. Más que hablar de la muerte, habla de cómo un evento traumático no solo cambia la percepción de las cosas, sino también la intensidad del presente.

Dos estrenos mundiales se realizaron hoy en la Competencia Argentina. En primer lugar, Lava 2 (El nuevo Show del Narciso), de Ayar Blasco —la segunda parte de la película que se presentó en el 34° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata—, que cuenta la historia de Débora, una tatuadora algo insegura que termina involucrada en la resistencia cuando una nueva iniciativa de los invasores amenaza con borrar todo registro de la cultura humana. Cuenta con las voces de Sofía Gala Castiglione, Martín Piroyansky, Bimbo, Iair Said, Justina Bustos y Walter Cornás.

Luego, se proyectó El empresario, de Germán Scelso, sobre el secuestro de un empresario por una organización guerrillera, en 1976. Dos meses después, el ejército irrumpió en la casa en la que se encontraba cautivo para liberarlo. Ese mismo día, uno de los guerrilleros fue detenido y desaparecido por la dictadura cívico-militar. Décadas más tarde, el director de esta película, hijo de aquel guerrillero, se reúne a conversar con el hijo y los nietos del empresario y, en sus diálogos, vuelven a revivir el hecho, donde se traslucen las esquirlas del pasado.

Malqueridas, de la directora chilena Tana Gilbert, tuvo su primera función en la Competencia Estados Alterados. Según cifras oficiales, el 92% de las mujeres que están privadas de su libertad en Chile son madres. A partir del testimonio de una veintena de ellas, la directora organiza un relato coral sobre maternidades interrumpidas, tragedias e injusticias. Un trabajo creado junto a un grupo de mujeres, desafiando la narrativa dominante y preservando sus historias, existencia y humanidad.

En la sección Autoras y Autores, se presentó Gol gana, el nuevo trabajo de Taika Waititi —sus películas What We Do in the Shadows y Jojo Rabbit formaron parte de la programación de ediciones anteriores de este Festival—, sobre un director técnico de fútbol que dirige a la selección de Samoa con una misión histórica: hacer un gol. La ficción busca contar una historia que si no fuera real se consideraría inverosímil, y en la que el director demuestra un cariño por sus personajes y un amor por la comedia que podrían ganar por goleada en cualquier competencia. También se proyectó In Our Day, la 30ª película del multipremiado director coreano Hong Sangsoo —que llega gracias al apoyo del Centro Cultural Coreano—, en la que se cuentan dos historias en espejo. Por un lado, una actriz que acaba de volver a Corea y está quedándose en la casa de una amiga es visitada por una joven que viene a buscar su consejo; por el otro, un poeta ya mayor recibe a una estudiante que está grabando un documental sobre él y a un apasionado admirador.

En Panorama argentino se estrenó Las dos Mariette, el tercer documental de Poli Martínez Kaplun, sobre Mariette Diamant, quien escapó con sus padres de la Francia ocupada por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, y durante siete años escondió los orígenes judíos de su familia por miedo a represalias; y hoy, a sus 90 años, decide echar luz sobre ese pasado que la atormenta, relatar su historia y dar a conocer su verdadera identidad con el único objetivo de liberarse de esas heridas que no cierran.

“Esta película, que nos llevó tres años de trabajo, surgió luego de conocer la historia de Mariette, que en un libro contó que guardó un secreto durante 70 años, porque aún hoy su entorno familiar no tiene muchas ganas de escucharlo. Todas las preguntas que nos surgieron luego de leer ese testimonio nos llevaron a hacer esta película que tiene que ver con la inmigración en Argentina, con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la estigmatización y la discriminación; pero que también es una historia humana, de familia, de pasado, de nuestros ancestros y de qué manera esas historias repercuten en el presente”, contó Poli Martínez Kaplun al presentar el documental.

En las Actividades Especiales, se presentó el libro Por ser mujer. La biografía de Vlasta Lah, sobre la primera directora del cine sonoro argentino. Los autores del libro, Candela Vey y Martín Miguel Pereira, abordaron las problemáticas relacionadas a la investigación de una pionera del cine: su invisibilización y la dificultad de encontrar fuentes para la historia de las mujeres. En el panel también participó la directora del Museo del Cine de Buenos Aires "Pablo Ducrós Hicken", Paula Félix-Didier, y la periodista y editora Cynthia Sabat.

Además, se realizó el panel Formatos alternativos: Explorando las posibilidades del lenguaje audiovisual de Instagram y YouTube, a cargo de Martina Sottile y Gisella Ferraro, sobre las particularidades del uso de Instagram y YouTube como alternativas para la circulación de producciones de realizadores independientes y creadores de contenido. Durante la charla, se habló de formatos, métricas, estrategias y estéticas propias de cada lenguaje en una dinámica teórica y práctica, donde las y los participantes tuvieron la posibilidad de mostrar sus canales para feedback y asesoramiento en directo.