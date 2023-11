Mauro Zelayeta: "La final no tiene que opacar todo el esfuerzo que hicimos"

Luego de haber logrado la presea plateada en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el marplatense Mauro Zelayeta comentó sobre el logro con la Selección Argentina de Vóley, su título con Ciudad y su actualidad en la Superliga española. Además, habló del lazo que aún lo une con Once Unidos.

En tanto a su presente, tras la consagración con Ciudad de la LVA anterior y su participación en el seleccionado argentino, el punta de nuestra ciudad contó en diálogo con SuperMitre (FM 103.7): "Fue un año intenso, en el que se me dieron muchas cosas en poco tiempo. Sin embargo, por suerte supe afrontar cada momento con la madurez que ameritaba". Y acerca de esa "madurez" destacó su relación con el medallista olímpico y emblema de la Selección, Facundo Conte.

"Facu, con quien compartí equipo en Ciudad y en los Juegos Panamericanos, fue una de las personas fundamentales. Lo mismo con Bruno Lima y Damián González. Se hace bastante fácil jugar con ellos, te ayudan tanto adentro como afuera de la cancha", puntualizó.

Argentina sumó la medalla de plata tras la derrota por 3-0 ante Brasil en la final, pero según el ex Once Unidos, ese partido "no tiene que opacar" todo lo que hicieron. Además, sobre el paso por el país vecino, aseguró: "Éramos un equipo muy nuevo, entrenamos una sola vez antes de la competencia y nos conocimos en el día a día. Por eso, tuvo mucho mérito haber llegado a la final. Y pese a que fue una lástima haber perdido, no tiene que opacar todo el esfuerzo que hicimos".

A pesar de que Zelayeta ya era tenido en cuenta por el combinado argentino y participó de la Liga de Naciones, no a ésta escala. Por eso, señaló: "En el año tuve pocos minutos en cancha, por lo que estoy muy contento de haber sido uno de los protagonistas y en algún que otro partido, el máximo anotador".

Por otro lado, después de vestir los colores del cuadro de Parque Luro, el marplatense se puso la de "Muni" y ahora defiende la de Teruel de la Superliga española -equipo con 22 títulos nacionales-. Respecto a esa situación, manifestó que es una liga "parecida" a la argentina y que a pesar de que se podría haber quedado en el país, decidió migrar para "sumar una nueva experiencia".

Y sobre su pasado con la casaca "albiverde", dijo: "Sigo en contacto con Gonzalo Borstelmann -DT actual- y Bautista Gazaba. Incluso hoy miré el debut en el torneo y me pone contento que puedan jugar la LVA porque sé el esfuerzo que hace el club para estar ahí". El jugador de 23 años alcanzó grandes objetivos que soñaba de chico y en tanto a su nueva meta, confió que quiere "seguir mejorando", aunque intenta "no pensar en lo que va a venir".

"Este año fue loco. Trato de disfrutar cada momento. Mi familia me sigue a todos lados y son el pilar más importante que tengo. Son deportistas también, saben lo que significa y me acompañan al máximo", conluyó Zelayeta, quien a los 16 dejó el fútbol para dedicarse al bech voley y recién hace dos años viró al vóley indoor con Once Unidos.