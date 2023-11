Morro: "A Massa le falta de credibilidad y Milei tiene actitudes que sorprenden"

A una semana de las elecciones balotaje en donde se enfrentarán el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa y el de La Libertad Avanza, Javier Milei, las distintas figuras políticas empiezan a marcar una línea política y su apoyo a cada sector.

Los comicios serán el domingo 19 de noviembre, y el debate presidencial este domingo 12 en donde se enfrentarán cara a cara ambos postulantes.

En ese sentido, la actual concejal Ilda Mercedes Morro del Partido Tercera Posición, integrante del interbloque Vamos Juntos en Juntos por el Cambio dialogó con CNN Radio (FM 88.3) y expresó cómo es su postura ante las próximas elecciones.

"Yo no estoy apoyando a Sergio Massa. La verdad que esta es una situación bastante difícil, creo que la mayoría de nosotros no sabemos a quién votar. No hablé con el Intendente que de última será quien me decida a votar a quien o a Messi, porque es el único que no nos defraudó. Nunca viví una situación como esta", explicó.

"Con el candidato de Unión por la Patria tuve muy buena relación hasta el momento que hizo el acuerdo con el Kirchnerismo y eso es lo que hoy me tiene frenada para poder votarlo. Le falta de credibilidad que me quedó sobre si realmente va a gobernar él o si será un Alberto Fernández con más chispas", adhirió.

Y agregó: "Nunca me gustó el Kirchnerismo sinceramente. No quiero herir susceptibilidades pero creo que ya se vieron muchos casos de corrupción que son una cosa muy triste para el país. Creo que Massa tiene capacidad para ser presidente pero o no lo van a dejar o no va a poder".

"En cuanto a Javier Milei, es un personaje desconocido. Yo no sé si es bueno o si es malo pero tiene actitudes que sorprenden muchas veces, respuestas. Realmente no tengo decidido mi voto aún, hasta no hablar con el intendente Montenegro, no voy a tomar ninguna decisión", afirmó la Concejal.

"Guillermo es un tipo muy accesible. Mis llamados de teléfono los responde, lo quise pensar por mi misma pero es la primera vez en mi vida que me pasa esto. No sé realmente a quién votar. Le faltan cosas a los dos. No me gusta votar en blanco pero tampoco tengo la decisión tomada. Necesito unos días para pensar. Después de la consulta con el Intendente, voy a tener una respuesta más clara porque es un hombre muy buena persona, da buenos consejos", sumó.

"Es una situación muy triste ver a un país como Argentina que tiene todo para ser pujante, brillante, con futuro, hundirse en esta pobreza, llena de deudas, corrupción, malos entendidos, críticas entre los políticos. Es horrible haber llegado a esta situación, con un país que tiene abundancia. Hay chicos que se mueren por inanición, los jubilados están sumidos en la miseria, los trabajadores aún en blanco, están hundidos en la pobreza, son muchas cosas que no pueden pasar. Esto es lo que a mi me duele y me molesta", continuó Morro.

En cuanto al balotaje que se llevará a cabo el 19 de noviembre, dijo: "Mi familia va a votar a Milei. En las encuestas generales, aparentemente gana el candidato de La Libertad Avanza, pero no pegan una. En la calle se ve muy discutido pero aparte a la gente le da vergüenza decir su voto. Hay personas de política importante y nadie se atreve a decirlo. En el caso de Baby Etchecopar siempre dijo a quien iba a votar pero ahora no se anima".

"Es complicado, yo no digo que sea por miedo pero siempre quise ser responsable a la hora de votar y hacerlo consciente, confiando en la persona que elijo. En este momento, ninguno de los dos me cierra absolutamente", cuestionó.

"El domingo en el debate presidencial la situación va a ser muy interesante, Hay que poner atención ahí para tomar una decisión que beneficie al país porque estamos muy mal", siguió.

Con respecto a las renovaciones de concejales tras las elecciones, Morro indicó: "Me quedan dos años más en mi cargo y ya me jubilo porque tengo 77 años y hay que darle paso a la juventud. Yo ya dejaría la política, por supuesto lo sindical lo dejé y quiero dedicarme a mis nietos, a mi familia que no la disfruté mucho. Seguro siga trabajando en algo porque de me va a resultar imposible quedarme en casa luego de tanta actividad. Pero ya no con responsabilidades, no quiero absolutamente nada de eso. Quiero llevar una vida de una señora".