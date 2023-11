Jóvenes ases del volante: alumnos marplatenses triunfaron en el Desafío ECO YPF

Marcos Villalba Tito, Micaela Moyano y Nicolás Vasquez son tres alumnos de la Escuela Técnica N°3 “Domingo Faustino Sarmiento” que participaron del Desafío ECO YPF, y que volvieron a la ciudad con trofeos de la competencia realizada el pasado fin de semana en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires. Un gran espaldarazo para la institución, que con la sumatoria de puntos se encuentra entre las mejores seis escuelas del país.

Villalba fue el piloto principal de la escudería y se impuso en la competencia de Octavo de Milla luego de siete intensas pruebas eliminatorias. “Fue mi segundo año corriendo y fue una experiencia hermosa, porque liderar entre más de 100 autos de escuelas de todo el país es increíble”, contó en diálogo con El Marplatense.

Los marplatenses entrenan a lo largo del año en un óvalo ubicado atrás del Estadio Mundialista, pero la experiencia del Gálvez es bien diferente: “Es bien distinto. Estamos en un autódromo con más de 110 autos y todo el peso encima de no poder cometer un error, perder tiempo o dañar el auto”.

En cuanto a la herramienta que contaba, Villalba aseguró que “teníamos un auto rápido, un auto que se podía destacar”, aunque destacó la “presión para los mecánicos que arman el auto para mí y para mí que tengo que hacer que el auto termine”. Y se alegró porque si bien “los profesores aportan, nosotros somos los que armamos el auto, los que lo conocemos”.

Otro punto favorable, aseguró el piloto, es que por la cercanía de la ciudad con Capital Federal “contamos con la participación de nuestras familias y eso fue un apoyo importante”. Aunque reconoció que si familia vive su tarea como piloto con “un sufrimiento de punta a punta”.

De todos modos Villalba tiene experiencia por fuera de esta prueba para alumnos organizada por YPF. “De chico corría en karting, siempre me gustaron los fierros. Estoy estudiando para recibirme de técnico mecánico y desde mi punto de vista me gustaría prepararme para armar algo de eso; de cabeza me voy a meter en el automovilismo”, confía bien decidido en que lo suyo es pilotear.

ATENCIÓN DESDE EL BOX

Como en toda escudería automovilística hay un jefe de equipo. Y esa es la tarea de Nicolás Vasquez, una que requiere mucha concentración y estar atento a los detalles. “Lo mío es ayudar a hacer el cambio de piloto, armar el auto y perfeccionarlo con los mecánicos y tener el auto en las óptimas condiciones para correr”, explicó.

En cuanto a la victoria, aseguró que “no la estábamos esperando”, pero que a medida que avanzaban veían que era posible: “Veíamos que el auto estaba bien. Ahí pensamos que podíamos pelear. Y lo hicimos hasta que se dio el triunfo”.

Vasquez quiso agradecer a todos los que trabajaron en el armado del auto. “Un gusto de haber tenido el equipo que tuvimos este año, me ayudaron un montón. Hubo varios alumnos que nos ayudaron, y si no fuera por ellos no estaríamos acá festejando”, confió.

Para Vasquez el mundo de los fierros es un destino al cual dirigirse, aunque lo suyo está alejado del vértigo de la velocidad y más a lo técnico, lo mecánico. Un poco esa voluntad se descubre a la hora de explicar su rol: “Si el auto se rompió hay que arreglarlo. Hay que esforzarse y seguir tirando para adelante”.

MUJER AL VOLANTE

Con la experiencia de quien desde 2019 se dedica a estas pruebas, Micaela Moyano participó de una nueva ECO YPF, donde el año pasado salió campeona en el sprint femenino. Y este año se trajo otro trofeo desde el Gálvez en una prueba de habilidad. “Por más que vengo corriendo desde 2019, siempre es algo nuevo. Estás esperando todo año para que pase, y le metés garra y estás con el equipo y tratas de hacerte amigos. Es hermoso estar allá y conocer gente de todos lados”, señaló.

Moyano también tiene experiencia por fuera de estas pruebas, especialmente en motos, aunque “como hobby, volver a la pista fue lindo”. Y, de hecho, no tiene interés en hacer de esto una profesión: “Lo haría como hobby”, aseguró.

Si bien todos los que miramos las carreras de afuera sentimos un poco de pánico, para la marplatense “el mayor miedo es cuidar la integridad del auto”. Los vehículos que participan de la ECO YPF tienen los mismos controles que tienen los que participan de escuderías como el Turismo Carretera o el TC 2000: “Hay accidentes, pero normalmente lo que se daña es el auto. Por eso la importancia de cuidarlo y saber que al hacer una maniobra puede pasar algo malo y no seguir compitiendo”.

Si bien las mujeres se han integrado al automovilismo hace varios años, para la joven piloto “a muchas personas les parece medio raro”. De todos modos, encuentra personas que “les parece muy copado que a una mujer le interese esto, y más con lo que estudio que es técnica en electromecánica, que no es habitual que estudien muchas chicas. Y se siente lindo poder hacer lo que me gusta sin tenerle miedo a que quizás sea la única”.