La lista de invitados para el debate: Maslatón junto a Massa y nula presencia de JxC con Milei

Javier Milei y Sergio Massa participarán hoy a las 21 del tercer debate presidencial que se desarrollará en la Facultad de Derecho de la UBA, como antesala de la segunda vuelta electoral del próximo domingo. Mientras cada fuerza ultima los detalles del encuentro, se conoció el listado de dirigentes que cada candidato presentó para que los acompañen, con algunas sorpresas y particularidades.

Massa estará rodeado por muchos dirigentes de Unión por la Patria, entre ellos ministros y funcionarios del gobierno nacional y legisladores del oficialismo. Entre ellos, estarán Agustín Rossi, Cecilia Moreau, José Ignacio de Mendiguren, Matias Lammens, Gabriel Katopodis, Victoria Tolosa Paz, Leandro Santoro, Juan José Bahillo, Kelly Olmos, Jaime Perzcyk, Ricardo Alfonsin y Fernando “Chino” Navarro.

Además, también dirá presente por el lado de Massa el exgobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien en los últimos días ratificó su apoyo al titular de la cartera de Economía. El dirigente peronista hizo público su apoyo explícito al candidato de Unión por la Patria al acompañarlo a Córdoba. “Apoyo a Sergio Massa. No lo hago sólo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país”, dijo el exmandatario provincial.

Y otro de los nombres que se destaca por el lado del exintendente de Tigre, es el de Carlos Maslatón. El abogado liberal, que siempre se identificó como militante libertario y que en octubre eligió en las urnas al líder de La Libertad Avanza, cambió de opinión de cara al balotaje, y recibió el reconocimiento de Massa, con su convocatoria para este domingo. “No voto a Javier Milei, voto a Sergio Massa”, expresó en los últimos días Maslatón, a través de un posteo en sus redes sociales.

Me acaba de invitar Sergio Massa y no pude decir que no, frente a semejante honor, en esta dramática hora política nacional. Vamos por la victoria de la libertad y la democracia. pic.twitter.com/MWHKIM1GtM

— Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) November 12, 2023