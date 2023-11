"Por sí o por no", la herramienta que Massa usó contra Milei y muchas más chicanas

El debate rumbo al balotaje arrancó con temas económicos, en los que Sergio Massa le exigió a Javier Milei brindar definiciones "por sí o por no" sobre cuestiones centrales como la dolarización, el Banco Central y las jubilaciones.

"Decime ´sí o no´ si van a dolarizar la economía, si van a cerrar el Banco Central, si van a volver las AFJP", disparó Massa.

“Respondé por sí o por no”, pidió el candidato de UP al consultarle a su rival si pensaba eliminar los subsidios, el Banco Central y otras ideas que planteó en la campaña.

“A mí no me vas a condicionar”, respondió el liberal, quien con explicaciones esquivas evitó responder sí o no.

Milei rechazó en principio las reglas de juego que buscó imponerle el candidato de Unión por la Patria, y le pidió que él brinde explicaciones sobre los "niveles de inflación del 300%, la pobreza del 40% y la indigencia del 10%".

Massa le dijo que en los países donde se había aplicado la dolarización esa política había "fracasado".

Milei lo acusó de "mentir" y dijo también que el Estado "no tiene que meterse en las negociaciones entre privados".

"Sí, vamos a terminar con la inflación, vamos a cerrar el Banco Central", dijo el libertario, y señaló que antes de aumentar las tarifas "primero vamos a recuperar el ingreso de la gente"

También se cruzaron fuerte por la situación económica. Massa preguntó al liberal si pensaba subir tarifas, volver al sistema de jubilaciones por AFJP, eliminar la asistencia social, dolarizar y eliminar el Banco Central.

Con evasivas, Milei eludió responder "sí o no" como pedía el candidato/ministro, y aunque dio explicaciones sostuvo que la dolarización y la eliminación del Banco Central. Por el resto de los temas, lo negó, pese a que durante toda la campaña dijo lo contrario.