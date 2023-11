Alasino: “Las vacantes que tenía el Hospital se cubrieron casi totalmente con egresados de la Escuela de Medicina”

Ante la escasez de profesionales, la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) abrió la especialización en Pediatría, en el marco de una serie iniciativas que analizaron sus autoridades para mejorar la oferta académica y aportar más especialistas a la ciudad: “Las vacantes que tenía el Hospital se cubrieron casi totalmente con egresados de la Escuela”, destacó su director, Adrián Alasino.

“En la ciudad el sistema de salud viene hace muchos años con muchas dificultades, sobre todo el sector público en estructura edilicia, y con falta de profesionales en general, el sector público, privado y de obra social. Es uno de los problemas que tenemos en el sistema público, entre otros”, reconoció Alasino.

En diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata, el director de la Escuela Superior de Medicina detalló que hace una década se trazaron líneas de trabajo a futuro, y se planificaron tres especialidades de posgrado. Dos de ellas ya se pusieron en marcha, medicina de familia y pediatría, y restan los geriatras “porque la ciudad tiene un alto porcentaje de adultos mayores y hay pocos médicos especialistas”.

Pero con estas opciones que brinda la Universidad, para Alasino “de a poco lo que vemos es que la universidad pública hace un aporte claro y concreto a las necesidades de salud de la ciudad. Que la Universidad pública incline la balanza y aporte a solucionar estos problemas que no son de un día, que tienen que ver con las políticas públicas”.

La escasez de pediatras se suma a faltantes en otros rubros, como son medicina de familia, clínica médica, terapia intensiva y neonatología, estas dos últimas especialidades con una complicación “porque se hacen adentro de un lugar cerrado y mucha gente ya no está dispuesta a pasar su vida en esos ámbitos complejos. El perfil de los profesionales ha cambiado”.

“Esta escasez de profesionales ha ameritado otras políticas, porque durante mucho tiempo los médicos residentes hacían su formación de posgrado con pocas condiciones de derechos respecto de horas trabajadas, jubilaciones, aportes. Y toda esta complejidad ha obligado a ir mejorando la oferta, que ha mejorado mucho. El sector publico ha hecho varias concesiones que no existían”, confió Alasino.

De todas maneras, para el titular de la Escuela de Medicina local “todo se va mejorando, pero no es la velocidad con la que se necesitan los cambios. Los profesionales de hoy miran el bolsillo con justa causa. La gente tiene que vivir y se demora tantos años en ser médico, y no llegar a fin de mes no es agradable. Entonces hay factores de calidad de vida, de calidad en ejercicio de la profesión, de entornos laborales que han cambiado”.

Para Alasino “la sociedad tiene una mirada cada vez más individualista” y por eso “cuesta sostener las banderas de lo colectivo”. Pero destacó que “no son problemas que los resuelve una parte del asunto. Poque los sueldos de los médicos que han trabajado en el Estado siempre han sido bajos en relación a los privados. Pero estamos en la salud pública porque creemos en ella, aunque no esté mal querer ganar más. Tenemos que tener mejores políticas públicas. La Universidad es un eslabón de una cadena donde debe haber otras cosas”.