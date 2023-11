De cara al balotaje, Alvaro Fanproyen sumó su apoyo a Sergio Massa

El dirigente peronista Alvaro Fanproyen, que en las PASO apoyó al cordobés Juan Schiaretti y hasta hace poco tuvo una alianza con Luis Barrionuevo, que aportó en el armado de Javier Milei, confirmó ahora su apoyo a Sergio Massa, de quien dijo que “no sólo va a ser presidente, sino que va a ser un muy bien presidente”.

“Ni loco apoyaría a Milei, un tipo al que no le entiendo las ideas”, comentó Fanproyen a la vez que explicó que si aporte a la estructura de fiscalización para las generales fue únicamente porque estaba Barrionuevo de por medio, aunque no había ningún tipo de afinidad ideológica.

“Hoy me sumo con orgullo a la candidatura de Sergio Massa, quien propone dos ejes que han sido bandera del duhaldismo durante los últimos veinte años, y son la creación de consensos de políticas estado a largo plazo y un gobierno de unidad nacional”, remarcó.

Fanproyen fue candidato a intendente por el partido de Massa en General Pueyrredon en la elección del 2015, a lo que afirmó: “Milité en el Frente Renovador la campaña del 2013 apoyando al compañero Cristian Azcona y fui el primer candidato a intendente de Sergio en la ciudad. Luego nuestros caminos se abrieron y en 2019 decidí acompañar la fórmula de Lavagna y Urtubey, pero me acuerdo de los pocos que éramos los que apostábamos por Massa en aquel entonces”.

“Me siento muy confiado no sólo de que Massa va a ser presidente, sino que va a ser un muy buen presidente y me alegra que tenga a su lado al mejor cuadro político de la Argentina que a mi criterio es Juan Manuel Urtubey”, dijo el dirigente que actualmente se desempeña como director regional del Movimiento Productivo Argentino, presidido a nivel nacional por el ex presidente Eduardo Duhalde.