Diabetes: “Tiene tratamiento y podemos prevenirla”

Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes es una de las más comunes, y una que ha aumentado entre los más chicos. Pero más allá de las complicaciones que genera en la salud, la licenciada Patricia Fortina destacó que “lo importante es que tiene tratamiento y que podemos prevenirla”.

Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial Contra la Diabetes y en este marco es que Fortina se refirió a esta enfermedad que “está relacionada con la alimentación, con el ejercicio, el peso, el sobrepeso. Ahí tenemos que trabajar para reducir el riesgo”.

En diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata, la especialista explicó que la diabetes “se divide en Tipo 1 y Tipo 2. La Tipo 1 es la que la persona es insulinodependiente porque su páncreas no funciona y no nos queda otra que usar insulina, principalmente se presenta en niños y en jóvenes. La Tipo 2 es la más frecuente, la que tiene mayor impacto, que es la que nuestra hormona que usa la insulina trabaja menos y aumenta el azúcar que tenemos en sangre”.

Si bien la situación va cambiando “porque hay más personas que se cuidan”, Fortina destacó porque la enfermedad “genera una arteriopatía, una alteración de la circulación de la sangre. Tenemos gente con amputación de miembros inferiores, relacionados con la diabetes y con un deterioro del cuadro general de salud”.

En cuanto a la edad en que la enfermedad se presenta, destacó que la Tipo 2 está relacionada entre los 50, 60, 65 años, pero que hay que tener en cuenta “que en los últimos años hemos visto un aumento en jóvenes y esto está relacionado con la alimentación, el sedentarismo, exceso en azúcares y en comidas refinadas”.

“Lo que tenemos que entender -señaló la licenciada en Enfermería- es que la energía que tenemos todos los días proviene de los alimentos que consumimos. Cuando no tenemos suficiente insulina ese azúcar en vez de ir a las células y usarlo como energía se acumula en el torrente sanguíneo. Y ahí es donde cambia la calidad de la sangre, y aparece esta enfermedad”.

Fortina remarcó que la diabetes aparece “porque comemos mal, no hacemos ejercicio, tenemos sobrepeso y obesidad, porque los alimentos no son adecuados, tenemos una dieta muy rica en hidratos de carbono, harinas, azúcares, comidas industrializadas, y eso hace que tengamos un exceso de esta cantidad de azúcar en sangre”.

Por otra parte, la especialista derribó un mito, como es el hecho de que se trata de una enfermedad hereditaria. “No, es un condicionante -dijo y agregó- tenemos una carga con una predisposición familiar. Pero nos ayuda muchísimo saber si tenemos una predisposición porque sé de qué me tengo que prevenir; si sé que tengo padres, abuelos que han tenido diabetes, tiene que ser un factor para que yo sepa que tengo que controlar mi estilo de vida”.

De todos modos, Fortina aclaró: “Nada está prohibido”. Aunque reconoció que “sé que no puedo tener sobrepeso y obesidad porque va a ser un factor que va a desencadenar, sobre todo entre los 50, 60 años, diabetes. Voy a comer de todo, sí, pero voy a controlar qué cantidad de harina, qué cantidad de alcohol, no voy a fumar. Tengo que cambiar ese antecedente para que no se presente la enfermedad. Eso es lo más importante”.