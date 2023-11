Carrancio: “Fue la campaña presidencial más sucia que ha habido en la historia contra un candidato”

Con la atención puesta en la fiscalización de cara al balotaje, el actual concejal y diputado provincial electo por La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, se refirió a los ataques contra la figura de Javier Milei en el marco de una campaña a la que calificó como “la más sucia que ha habido en la historia contra un candidato”.

Carrancio resaltó que este domingo La Libertad Avanza tendrá fiscales en todas las mesas del Partido de General Pueyrredon, además de contar con más de 200 suplentes para cubrir cualquier vacante que se registre. “Al haber dos boletas es más fácil el control, pero tenemos todo previsto como para que no haya errores y que la gente que quiera votar a Javier Milei se sienta defendida porque estamos para controlar lo que pase en las mesas”, dijo a la vez que reconoció problemas durante la general de octubre.

De todos modos, el legislador libertario aceptó que “no es que el que fiscaliza bien gana, o si perdés es porque no fiscalizaste bien. Vos podés fiscalizar bien y si la gente va y no te vota tenés un problema. Hay sospechas porque sabemos lo que pasa, creo que esta ha sido la campaña presidencial más sucia que ha habido en la historia contra un candidato, que es Javier Milei. Ha sido durísima. Y como no hay límites de todas las cosas que se dicen, que se especulan, te lleva a pensar lo peor”.

En diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata, el concejal dijo sobre la elección del domingo que “al final del camino hay dos modelos de país muy contrapuestos. El modelo K que venimos teniendo hasta ahora o un modelo distinto, que busca un país con mayor seguridad jurídica, económica, personal, que tratemos de no tener lo que nos pasa ahora con falta de insumos médicos, de nafta, con los índices de inflación, con los niveles de pobreza, con los Insaurralde de la vida, con los espionajes a políticos y periodistas”.

Sobre el por qué Milei llegó al balotaje, para Carrancio está claro que “se lo subestimó mucho” y por eso, después de las PASO en las que ganó, “lo empezaron a operar de una manera…”.

Para Carrancio la subestimación mayor provino del oficialismo: “Juntos por el Cambio estaba preocupado por Milei, porque le discutía un electorado que le era afín. Hubo una subestimación grande del oficialismo, de los analistas políticos, de los medios, que no imaginaron que Milei podía ser presidente”.

Sobre esa figura temperamental que muestra por momentos el referente de La Libertad Avanza, el diputado electo destacó que “Milei es genuino, es verborrágico. Cuando charlás con él en un apartado es más tranquilo, pero piensa y dice lo mismo que dice en televisión. Literal. Cuando charlás con muchos políticos les encontrás matices a lo que dicen en los medios. Javier es literal, lo cual es bueno y malo, porque a veces la literalidad puede ser usada en tu contra. Pero para mí es bueno porque sos genuino y decís la verdad. Javier se muestra como un tipo común. Con defectos y virtudes como tenemos todos, y eso ha generado cierta empatía”.

EL DEBATE

Sobre cómo vio la actuación de Milei en el debate presidencial del pasado domingo, para Carrancio “vimos dos modelos distintos, un Massa muy agresivo, canchero, soberbio, casi haciéndole bullying a Javier. Y en Milei vi un tipo común, como si estuviéramos nosotros ahí. La primera parte del debate generó una situación de identificación de nosotros con Javier. Y en la segunda cerró brillantemente”.

De todos modos, para el concejal “no hubo grandes propuestas. Milei se mostró como un candidato a presidente y Massa se mostró como candidato a periodista, porque tiraba preguntas, pero ni una propuesta. Creo que la estrategia de él fue salir a atacarlo a Javier de entrada, porque él es ministro de Economía y no quería explicar lo que la gente sufre. La estrategia le salió bien, tiene experiencia, con muchas batallas encima”.

Carrancio reconoció que a Milei “le costó acomodarse”, pero aseguró que “cuando se acomodó, mostró lo que es. Fue el debate de un político de años, chicanero, con todas las mañas, contra un profesor universitario. En una cancha que le quedaba cómoda al político… porque si se sientan en una mesa a hablar de economía lo mata”.

Carrancio aseguró que “hubo asesores que le recomendaron que no vaya al debate, y Javier cumplió y fue sabiendo que podía perder en este mano a mano en la experiencia entre uno y otro. La verdad que me parece que no quedó mal parado, en el balance fue parejo. Pero lo que queda como mensaje es que hubo una persona que generó empatía, Javier, y otra que mostró lo que no queremos ser, que fue Massa”.