Con distintas realidades, Peñarol enfrenta a San Lorenzo

En medio de la tormenta por no lograr los resultados esperados, Peñarol visitará este miércoles a las 20 el Roberto Pando de San Lorenzo, por su séptima presentación en la Liga Nacional de Básquetbol. Luego, el lunes a las 21.10 volverá al Polideportivo para recibir a Instituto.

Mientras el "Cuervo" llega a este encuentro con tres victorias al hilo, el "Milrayitas" no llega de la mejor manera: viene de cuatro caídas consecutivas y tan solo ganó uno de los seis partidos que disputó en la temporada.

A pesar del malestar en el conjunto marplatense, en su pasada presentación contra Ferro mostró un primer tiempo de espanto, pero reacción en el segundo tiempo, donde se llevó puesto al "Verdolaga". Solamente basta con revisar los parciales: los dos primeros chicos fueron idénticos para el local (23-13 y 23-13), mientras que la rebeldía marplatense resurgió en el complemento con un 22-14 y 20-25, respectivamente.

El momento más crítico del partido ocurrió en el cierre del segundo cuarto, cuando se perdió completamente. Los de Caballito lo penetraban con muchas facilidades al atacar la pintura y de la misma manera en el perímetro. En ese contexto de bajo goleo para los de Mariano Rodríguez y marcas erradas, Fierro y Mare, desde 6,75, tiraron sin oposición para golpearlo y superarlo por veinte puntos en la primera mitad (46-26).

Pero salió con otro espíritu a jugar el tercer cuarto. Además de ajustar la defensa y encontrar dos triples de Whitfield y Monacchi, se hizo robusto en los rebotes defensivos para comenzar a achicar (49-36). Y la reacción la estiró con un bárbaro arranque de segmento final, mediante otros dos triples de Whitfield y Sarmiento en sólo dos minutos de esa etapa (63-56).

Envalentonado, mientras que el dueño de casa se secó desde el perímetro, consiguió dos bombas otra vez de Whitfield y Monacchi para igualar el partido, a falta de 3´30´´ (65-65). No obstante, no jugó el pick and roll que pidió el DT marplatense y sufrió un tiro exterior de Rodríguez en el minuto final que lo hundió y no pudo revivir. Fue derrota por 80-73.

Robert Withfield con 20 y Spano, con la misma cantidad, fueron los máximos anotadores del encuentro. En Peñarol, quien lo escoltó fue el otro extranjero, Al Thornton, con 16 puntos.

En los últimos 20´ se vio a un Peñarol que no había aparecido en toda la temporada y deberá tratar de repetir este miércoles con el "Ciclón", que llega dulce al superar a Oberá, San Martín y Comunicaciones. Perdió ante Boca y Regatas.