Roberto Lavagna anunció que votará a Sergio Massa

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, ratificó este martes que votará a Sergio Massa en el balotaje. Lo hizo a través de su cuenta de X (ex Twitter), en donde explicó los motivos de su apoyo al candidato de Unión por la Patria, “aunque no sea una novedad”, según argumentó.

La posición de quien fuera candidato a presidente en 2019 se hizo explícita, aunque dirigentes de su espacio ya lo habían anticipado. Por caso, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, había comentado durante el último debate presidencial que Lavagna se inclinaría por Massa antes que por su adversario, Javier Milei.

“Es esencial cerrar la grieta extremista de izquierda y de derecha, y juntarse en un centro progresista que atraiga e incorpore a parte de quiénes se dejaron ganar por la idea de concebir a la política como conflicto permanente”, señaló el economista, de rol preponderante durante los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007.

En esa línea, profundizó: “Es esencial para construir un futuro normal como el que deseamos. Por eso piendo que es bueno explicitar la opción de voto entre las únicas dos que la ley habilita. En mi caso, aunque no sea novedad, siguiendo la línea de Consenso Federal, votaré por Sergio Massa”, cerró Lavagna a través de perfil en la red social.