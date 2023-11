Presidente del PRO de Mar del Plata votará por Milei este domingo

A pocas horas del Balotaje, donde se conocerá al nuevo Presidente de la Nación, desde distintos sectores pronuncian su posición al respecto de una elección. Aquellos que están, técnicamente fuera de esta discusión, como el PRO, han manifestado -en su gran mayoría- su predilección por Javier Milei a partir del acuerdo trazado con Mauricio Macri y Patricia Bullrich tras las elecciones Generales.

Uno de ellos es Emiliano Giri, presidente del PRO General Pueyrredon, excandidato a Diputado Nacional en las elecciones 2023, quien tomó un posteo de Macri en una nota televisiva realizada en la víspera para dar a conocer su opinión de cara al acto eleccionario del domingo.

"Hace 13 años me sume al PRO porque confié en el pais que nos proponía, hizo lo que pudo con errores y virtudes pero estoy convencido que lo hizo siempre desde la buena fe. Es por eso que una vez más voy a creer en su visión de país de cara a la elección del próximo 19 de noviembre acompañándolo y votando por una esperanza de cambio para la Argentina", escribió en X.

Hace 13 años me sume al PRO porque confié en el pais que nos proponía, hizo lo que pudo con errores y virtudes pero estoy convencido que lo hizo siempre desde la buena fe.

Es por eso que una vez más voy a creer en su visión de país de cara a la elección del próximo 19 de… https://t.co/AimphGxZTK — Emiliano Giri (@emilianogiri) November 16, 2023

Giri no dudó en afirmar, ante una consulta de El Marplatense, que "se eligen dos modelos de país; está el modelo K que venimos padeciendo en todos estos 20 años, con populismo, más pobreza, una inflación que no se puede parar, niños que no saben leer ni comprenden textos, y un modelo distinto, de cambio, que busca un país con mayor seguridad jurídica, económica, personal".

Para Giri, "claramente en las elecciones Generales más de 6 de cada 10 los argentinos votaron en favor a un cambio, eso no está en discusión. Ahora transitamos una etapa de campaña muy sucia, con agresiones y con el miedo que buscan instalar en cada ciudadano. El modelo de Massa es el modelo K y claramente los argentinos ya saben que llegó un cambio de época para empezar a construir un país que discuta hacia adelante un recambio generacional”, cerró.