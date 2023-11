La importancia de la educación financiera, por Débora Mollón

Débora Mollón, economista especialista en finanzas, especialista en educación financiera y economía de las empresas, charló en CNN Radio sobre el manejo de la economía personal de cada persona: "Si afuera está difícil, hay que ver qué se puede hacer desde casa".

"Vos tenes que trabajar tus ingresos, tus gastos, tus ahorros y tus inversiones. En cada rubro, es un momento importante donde empezar a ocuparse", recomendó Mollón en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

En este sentido, la especialista se refirió a los célebres gastos hormiga y reflexionó: "Son pequeños gastos, que suelen ser bebidas o alimentos que nos dan antojo. Y gestionar bien tus gastos hormiga te pueden cambiar la vida y pueden pasar de que pases a ser un deudor a ser un inversor".

También habló de los gastos fantasma: "A diferencia de los gastos hormiga, son gastos que no son sistemáticos y que haces y ni registro tenes".

"Anotá tus movimientos regulares para detectar tus gastos hormiga y te vas a dar cuenta que gastas en las mismas cosas. Tenemos esta ilusión de que no gastamos nada o de que a fin de mes vemos", agregó.

Además remarcó que ya no existe el concepto de tomar la billetera y sacar dinero, ya que directamente se paga a través de un código QR o mismo con una tarjeta de crédito.

En este sentido, exclamó: "En períodos inflacionarios, la tarjeta de crédito nos conviene siempre porque es una manera de diferir pagos. O incluso lo pagas en una cuota con interés más bajo que la inflación, entonces todo nos lleva a consumir".

Y propuso no usar la tarjeta de crédito si no hay un absoluto control de lo que sucede dentro de ella: "En el no saber o saber más o menos, hay un 30% o 40% de los gastos que no los tengo efectivamente individualizados y presentes en la cabeza".

Respecto a la tarjeta de débito, Mollón resaltó la importancia de registrar los gastos. Y de establecer un ejercicio respecto a esa acción: "Si lo hacemos es porque queremos".

En tanto, la analista destacó que la sociedad argentina está interesada en la economía "porque no tiene otro remedio". Pero aclaró: "Tenemos la ilusión de que sabemos hacer las cuentas, y en ella es donde los que hacen marketing y publicidad aprovechan. Igual estamos más educados en esas trampas".

Y resaltó: "Con la inflación que tenemos, es muy tentador ocuparnos para que nuestro dinero rinda más. Celebro que esta inflación nos va a dejar un poco más educados financieramente".