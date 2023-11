Por la "escasez absoluta" de familias, amplían el rango etario para adoptar en Mar del Plata

No únicamente por la crisis que atraviesa el país, sino también por el cambio en el concepto de familia en la sociedad mundial, es que modificaron el rango etario para que personas de hasta 50 años tengan la posibilidad de acoger a un niño, niña o adolescente. El sector está en crisis y según resaltó la jueza de familias, Alejandra Obligado, "no hay familias adoptivas ni cuidadoras" en Mar del Plata.

"El rango etario de los pretensos adoptivos, donde antes para los más chicos exigíamos un máximos de 44 años, lo extendimos hasta los 50 por la falta de familias para guardias preadoptivas. En Mar del Plata, entre los siete juzgados, no llegamos a cincuenta legajos", le dijo a El Marplatense Obligado.

Ante esa situación, en la que para niños de 0 a 2 años (el 98% de la pretensión adoptiva) no tienen familias, indicó que optaron por extender ese rango. "Que haya pocas familias se debe a múltiples causas. No es un capricho, ni únicamente ocurre en Mar del Plata o el país, es un fenómeno global. Cada vez queremos tener menos hijos y si queremos, solo uno. Muchas familias deciden no tener e incluso se modificó el concepto de familia, que ya no significa tener hijos", remarcó.

"Adoptar es un acto de amor y sobre todo, de responsabilidad para toda la vida de los representantes legales de esos niños. Y ya no depende del retraso en los trámites adoptivos porque se agilizaron para el beneficio de los chicos y adolescentes. Lo complejo es la situación subjetiva de las personas que buscan adoptar y en esa complejidad, ingresa la satisfacción personal para dar a otro y entregarse en un todo a la responsabilidad paterno filial", expresó.

A modo de conclusión de la idea, confesó que esa última fue "la gran causal" por la que ampliaron la franja etaria y ahora, familias que estaban excluidas de adoptar a niños más pequeños, pueden hacerlo.

En paralelo, se refirió a la "escasez absoluta de familias", donde ejemplificó que en su juzgado tiene cinco legajos aptos que quieren adoptar a niños de entre 0 y 5 años, cuando tienen chicos de 8 a 17 que esperan por una familia. "No hay familias adoptivas ni cuidadoras. Tampoco hay inscriptas para guardias preadoptivas y con fines de adopción, por lo que para esos niños creamos figuras como protección integral del adolescente, en la que comprometemos a la comunidad, la escuela, el hogar institucional y a los padrinos o personas de sus lazos personales que asisten al juzgado", contó Obligado.

"Los chicos grandes también esperan familias. Tenemos cuatro hermanos que ni siquiera esperan estar juntos, pero piden aunque sea ser adoptados de a dos. Los dos más grandes, de 9 y 8, pidieron estar con alguno de sus hermanos, de 4 y 5. Aún buscamos dos familias para ellos", concluyó con un pedido a la sociedad marplatense.