VTV: "Celebramos el sentido común del intendente Montenegro"

Una de las problemáticas que viene generando malestar hace meses es la imposibilidad de conseguir turno para hacer la VTV en Mar del Plata. Tras ello, el Municipio anunció el pasado martes que no se labrarán multas a aquellas personas que la tengan vencida pero que si posean turno para renovarla.

La iniciativa fue impulsada por el intendente Guillermo Montenegro y responde a los problemas planteados por los vecinos. El objetivo es que no reciban multas ni contravenciones por demoras en los tiempos propios del proceso de asignación de turnos y revisión de vehículos.

El requisito principal, además de poseer el turno, es tener la constancia de la tramitación para la renovación y por supuesto, la documentación correspondiente, ante el inspector de tránsito.

En ese sentido, el senador Ariel Martínez Bordaisco dialogó con CNN Radio (FM 88.3) y expresó: "La verdad que nosotros venimos remarcando esta problemática que vive Mar del Plata pero que pasan también otras ciudades de Buenos Aires".

"Existe una discusión entre el Gobierno de la Provincia y la empresa que tiene la licitación del servicio de la VTV. Todos sabemos que es por las normativas provinciales y nacionales, una obligación para el que quiera circular, juntarla con la VTV como corresponde. Pero después te encontrás con que los lugares habilitados para realizar este trámite tardan meses. Uno no puede cumplir con la obligación, pero sin embargo son posibles las sanciones y las multas que la ley prevé", dijo.

Y agregó: "Además la peligrosidad de circular así, porque supuestamente la VTV revisa que uno tenga el vehículo en las condiciones necesarias para circular. Bueno no funciona la VTV, Juan Aldón Pirulero entre el gobierno provincial y la empresa licitatoria, en el medio de la gente que no tiene una solución, que no puede hacer la VTV, que tiene que esperar y hacer cola, pasarse los turnos".

"Esta plausible de una sanción, por eso estamos celebrando el sentido común del intendente de Montenegro que por supuesto es algo que tiene mucho sentido. Es eso, solo sentido común. Cómo vamos a multar a la gente sino no puede hacer la VTV. Después nos preguntamos por qué la gente se enoja con la política, con el Estado que no le da solución. Por eso me parece que está bien lo que hizo el intendente desde su ámbito pero esto es un tema de la Provincia", afirmó Bordaisco.

Por otra parte, indicó que con el senador Ravinovich, presentaron un proyecto "exigiéndole al gobierno de Buenos Aires, al Ministerio de Transporte que tome la dirigencia necesaria con la empresa que tiene el servicio solicitado para solucionar el problema, para que los turnos y el proceso, se de como corresponde, que se cumpla con los plazos y que la gente no tenga este problema. Que habiliten otras formas o que aumenten la cantidad de bocas o lugares donde se establezca el servicio".

"En algún momento el ministro de Transporte de la Provincia había hablado de bocas de para realizar de forma movible. Así que esperamos que actúen con urgencia y que den solución o que si no suspendan como lo hizo el Intendente, con sentido común, que suspendan cualquier tipo de multa a la gente que quiere recorrer las rutas de Buenos Aires. Las cuales, además de estar hecha pelota, encima la van a sancionar", adhirió.

Cuando se le consultó por un efecto contagio en otros municipios con respecto a la decisión que tomó Montenegro, el Senador dijo: "Esperamos que sí, son parte de las atribuciones de los mismos. Otra vez ponemos en discusión el tema de las autonomías de los municipios, la importancia de que sean autónomos y puedan tomar sus propias decisiones".

"Que tengan sus autonomías administrativas políticas pero también financieras y económicas y cómo cambiaría la vida de la gente con eso. Acá en Mar del Plata se ejecutó el claro ejemplo, el Intendente con sentido común tomó la decisión que va a disminuir el carácter preventivo de las multas, que la gente tenga el auto en regla como el deber transitorio, plata que entra en la comuna pero sin embargo se piensa como debe ser y como debería hacerlo la Provincia, en evitarle un conflicto a la gente, a los vecinos y bonaerenses que quieren transitar las rutas. Les imponen una medida pero no hay lugar para hacerlas", concluyó Bordaisco.