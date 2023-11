La UOCRA presentará un proyecto que integre cupo laboral femenino al sector

Tras darse a conocer que el sector sindical marplatense de UOCRA presentarán el proyecto de ordenanza en el HCD, a pedido de la Banca 25, los detalles trascendieron rápidamente. Se trata de la igualdad de puestos laborales tanto para hombres como para mujeres.

El sector planteó que solo un 30% del alumnado en las escuelas de formación que poseen, es mujer y que aún así, no consiguen trabajar en el sector.

El proyecto derivará en una ordenanza y consiste en integrar al menos un cupo del 10% de personal femenino en obras tanto públicas como privadas, para incentivar la igualdad de oportunidades laborales.

Sobre esto, el secretario general de UOCRA Seccional Mar del Plata, Cesar Trujillo dialogó con El Marplatense y explicó la realidad actual de los cupos laborales en la construcción.

"La situación de la construcción en Mar del Plata y la región en estos tiempos, es positiva, pero también las obras empiezan, terminan y lo que hacemos a través del gremio, de la organización sindical es tratar de ir haciendo gestiones para que cuando esa termine, se pueda empezar otra. Es decir, mantener el trabajo de los trabajadores y trabajadoras", dijo.

"Es fundamental, histórico en la ciudad que la UOCRA siempre esté luchando por los puestos de trabajo. Y en el tema de la incorporación de la mujer a través de una ordenanza, dado que está escrito en el mundo y en la constitución nacional, la incorporación de la mujer al trabajo. Nosotros les estamos planteando a los señores concejales que teniendo una herramienta, la bolsa de trabajo de UOCRA para la incorporación de la mujer, una cierta cantidad en los cupos de ingreso, que sea femenino", aclaró el Secretario General.

"En las tres escuelas de formación profesional que tenemos, en Pinamar, Coronel Vidal y Mar del Plata, solo el 30% del alumnado son mujeres que además después no tienen salida laboral, se preparan para la vida, para el trabajo y luego no consiguen porque en algunas empresas todavía tienen esa diferencia; No han comprendido que es así", sumó Trujillo.

Y agregó: "Pero no tenemos esa herramienta necesaria para indicar que el 5% o el 10% del cupo de ingreso es para la mujer, que está preparada para la misma tarea del hombre en igualdad, como marca el Convenio 190 y su reglamentación 206 de la OIT que son las primeras normas internacionales, para que se presente la igualdad. Eso es muy importante para nosotros, respetar esa normativa a nivel mundial, como también el artículo 16 de la Constitución Nacional que plantea que todos son iguales ante la ley, la admisibilidad y los empleos, sin otra condición que la igualdad de idoneidad obviamente, que eso es muy importante".

"Por eso se prepara a la mujer en las escuelas de formación y capacitación profesional para tener esa posibilidad, que más allá de marcar los derechos que son constitucionales, que son internacionales a través de la Organización Internacional del Trabajo, que no hiciese falta eso. Es un poco de sentido común tener esa posibilidad de incorporar a las compañeras a la industria de la construcción. Dado que en otros trabajos, en otras industrias, como la textil o el pescado, todo esto ya está incorporado, en comercio, en la bancaria, y en la industria de la construcción nos cuesta muchísimo todavía poder ingresar a nuestras compañeras que se preparan para tener una salida laboral, al igual que el hombre", continuó.

En ese sentido, a modo de conclusión afirmó que "de eso se trata, de igualdad. Nosotros vamos a hacer una rueda de conversación con los señores y señoras concejales a los efectos de animar a que esta ordenanza salga y se pueda promulgar y poner en marcha con tranquilidad, con paciencia y esperando que no nos falte trabajo, que es fundamental. La fuente de trabajo la precisamos siempre. La construcción empieza, la construcción termina".