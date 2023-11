Israel llegó a un acuerdo con Hamas para liberar rehenes en Gaza: las condiciones de la negociación

Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para liberar rehenes a cambio de prisioneros palestinos detenidos en Israel y una tregua temporal. El diálogo llegó a término este martes en la noche (madrugada del miércoles en Medio Oriente).

Además, el Consejo de Ministros israelí aprobó el alto el fuego para que sean liberados 50 rehenes (mujeres y niños) de Hamas a cambio de 150 prisioneros palestinos que no fueron condenados por asesinato, informó la prensa israelí. Según el acuerdo, por cada secuestrado adicional liberado, Hamas recibirá tres prisioneros más, y por cada 10 secuestrados liberados, un día sin ataques.

La decisión se tomó tras un extenso debate. Los ministros de extrema derecha Ben-Gvir y Smotrich se opusieron al acuerdo sobre los rehenes, pero el ministro Sa’ar lo apoya y el líder de Shas dice que el partido ultraortodoxo votará a favor del acuerdo, informó el diario Haaretz.

Al inicio de la reunión del gabinete, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el acuerdo incluye visitas de la Cruz Roja a los rehenes que no serán liberados, así como medicamentos. Además, agregó que esta tregua no significa el fin de la ofensiva israelí en el enclave.

“No detendremos la guerra después del alto el fuego. Es una tontería sugerir que detendremos la guerra después del alto el fuego para devolver a los rehenes. Me gustaría dejarlo claro. Estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamas, devolver a todos los rehenes y desaparecidos y garantizar que no habrá ninguna amenaza para Israel en Gaza”, manifestó el primer ministro, citado por la agencia Europa Press.

Mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto

Qatar, Estados Unidos y Egipto mediaron desde hace semanas entre Israel y Hamas para lograr una tregua en la ofensiva israelí a cambio de la liberación de rehenes, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró este martes que las negociaciones estaban “avanzando”, lo que mantuvo abiertas las expectativas.

Horas antes, el líder de Hamas, Isamail Haniyeh, también dijo que se estaba “cerca” de un acuerdo. “Estamos cerca de alcanzar un acuerdo sobre una tregua”, declaró en un mensaje publicado en Telegram.

Por su parte, el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) aseguró no haber participado en estas conversaciones, pero su presidenta, Mirjana Spoljaric, se reunió el lunes en Qatar con Haniyeh para “avanzar en cuestiones humanitarias vinculadas al conflicto armado en Israel y en Gaza”.

Joe Biden dijo que se trabajó durante varias semanas en un acuerdo para liberar rehenes

Joe Biden había revelado que las negociaciones se realizaban desde hace mucho. ”Hemos estado trabajando en eso intensamente por semanas (...) estamos muy cerca de poder traer a algunos de estos rehenes a sus hogares”, había adelantado el mandatario este martes.

El presidente estadounidense se negó a dar más detalles hasta que el acuerdo estuviese “completado” y agregó que su equipo había estado trabajando en ello “intensamente” por semanas.

Esta es la primera pausa sostenida de la ofensiva israelí en el enclave desde el inicio de la guerra.