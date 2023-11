Damián Arabia: "Será crucial una sociedad movilizada para respaldar el cambio"

Damián Arabia, diputado nacional electo por el PRO, dialogó con CNN Radio, en relación a su apoyo a la candidatura del presidente electo, Javier Milei: "Patricia Bullrich nos planteó que en el ballotage estaba en discusión una lógica de continuidad o cambio".

En La Mañana de CNN, con Nacho Girón, Arabia afirmó que colaboraron en la fiscalización y que acompañó al líder libertario en el búnker de La Libertad Avanza. Respecto a la elección analizó: "Se dio que nuestro 24% se sumó íntegramente al 30% de Milei y no creo que nosotros direccionamos el voto porque logramos interpretar lo que nos pedía nuestro electorado".

"En vez de quedarnos parados en por qué no pudimos interpretar, salimos a acompañar para que el cambio fuera posible en la Argentina", agregó el diputado.

Y apuntó: "Los Pablo Avelluto de la vida evidentemente muy eficaces no fueron. Y los paladines del voto en blanco y la neutralidad no supieron interpretar la voluntad popular".

Respecto a Milei, destacó que tiene el rumbo con claridad y certeza y que lo vio "muy lógico, razonable" y sin perder sus principios, con precisión en sus ideas. Y que lo sorprendió gratamente en sus declaraciones.

En cambio, también se refirió a las declaraciones de Bertie Benegas Lynch y descartó que el aborto sea un tema prioritario: "Hay cosas discutibles que hoy no son prioridad para la población".

Y adelantó: "La gente ha acompañado al Presidente Electo para pelear contra la inflación y volver a tener una moneda. Y si hay diferencias, serán discutidas en el Congreso de la Nación".

A su vez, Arabia afirmó que pertenece a la comunidad LGBT, pero que no participa de ninguna agrupación. Y estableció: "La ideología liberal que profesa Milei es una del respeto irrestricto del proyecto de vida de las personas".

En relación a los dichos de Diana Mondino, manifestó: "Conozco personalmente a Diana Mondino y la expresión que tuvo fue de lo más acertada que puede haber en la vida. Y tiene razón, si querés andar con la remera sucia, ¿no podés hacerlo?"."Teníamos una voluntad que era que Patricia Bullrich fuera la Presidente de todos los argentinos. Y creímos que teníamos el equipo y las condiciones para llevar adelante el Gobierno", señaló el diputado.

En este punto, lamentó que Juntos por el Cambio no haya ingresado en la segunda vuelta. Y remarcó que si no lograron ser la expresión que fuera al balotaje, algo no habrán hecho bien.

Sobre una eventual resistencia al Gobierno de Milei, Arabia advirtió: "Va a ser muy importante que haya una sociedad permanentemente movilizada para respaldar el cambio en la Argentina. Sino, lo que nos va a pasar es que el kirchnerismo va a cooptar la calle".

"Los que se autoproclaman demócratas son los que nos tiraron 14 toneladas de piedras al Congreso de la Nación, son los Pablo Biró de la vida. Dicen defender la democracia, pero no son demócratas; y no aceptan que un presidente que no sea kirchnerista haya sido electo con más del 54% de los votos", recalcó el dirigente.

Y concluyó: "La sociedad civil y los jóvenes no se lo podemos permitir. Antes que diputado electo, soy un joven argentino y me van a encontrar al frente de esa movilización".