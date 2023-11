El análisis de la economía y las propuestas de Javier Milei, por Iván Carrino

Iván Carrino, economista y consultor de empresas, analizó en CNN Radio las propuestas y la visión de la economía por parte del presidente electo, Javier Milei: "Lo que es llamativo es que en todo lo que escuché ayer, ya lo había dicho antes y, por ende, es coherente".

Desde CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Carrino se refirió a los puntos del ajuste del gasto público, el cumplimiento con las deudas, el respeto por la propiedad privada y la desregulación de la economía.

"Estas ideas, en líneas generales, siempre las he considerado deseables para recuperar la estabilidad en la Argentina y para darle una posibilidad de generar confianza y volver a crecer. Estas ideas ni siquiera son reaccionarias, austríacas o anarcocapitalistas, son parte de la hortodoxia económica", recalcó.

Y destacó que, en una economía con altos niveles de inflación, de caída económica secular, con trabas a la exportación y diferencias con el tipo de cambio, "noventa sobre cien economistas te dicen que la propuesta de Milei tiene sentido porque no es nada raro, es simplemente restablecer la normalidad".

Una de las medidas que impulsó el líder libertario es la quita de quince puntos del PBI, algo que Carrino estimó que no se podrá materializar. Sin embargo, sí observó realizable el equilibrio presupuestario en 2024 y la calificó como "una meta fácilmente de alcanzar y sin siquiera hacer grandes ajustes".

Y explicó: "Hoy Argentina está pasada del acuerdo con el FMI por el Plan Platita, por nuestra irresponsabilidad y la sequía. El año que viene no se proyecta que haya sequía y, si a principio de 2024 se aprueban algunas leyes que privaticen empresas y recorten en algo los subsidios energéticos, tranquilamente alcanzás ese equilibrio".

En cuanto a las Leliq, el economista avizoró que se buscará transformar esos títulos en dólares: "Transformar las leliqs en títulos en dólar es compatible con la idea de dolarizar, como paso previo al cierre del Banco Central".

Por otro lado, Carrino destacó: "Veo cierto optimismo en los mercados, veo cierta confianza depositada en un plan económico hortodoxo y austero y se especula algo de apoyo político".

Y ahondó: "Hubo un festejo grande de los mercados porque a Milei le tenían miedo en las PASO porque pensaron que no podía gobernar. Pero como sacó 12 puntos de diferencia, me parece que apareció este pensamiento de que no solo logre la aceptación de la gente que lo votó, sino también de otros espacios".

Respecto a la divisa norteamericana subrayó que está alto: "Eso lo palpas en una charla con un turista extranjero, pero es lo que los agentes económicos han decidido; y lo que habría que hacer es sincerar, unificar el tipo de cambio, dejarlo flotar unos meses y dónde se puede estabilizar. Y ahí pensar en dolarizar".

Sobre este punto, destacó que Milei haya propuesto la meta para diciembre en 2024, ya que genera certidumbre. Y sumó: "Falta mucho tiempo y acá hay una cuestión doctrinaria, fundamental y que va más allá de la coyuntura y la necesidad de estabilizar la economía y bajar la inflación; y que es dejar la imposibilidad de volver a la inflación".

Y concluyó en el panorama para el año próximo: "Lo que me imagino en 2024 es salir del cepo, se ajustan ciertas tarifas de los servicios públicos, se desregulan muchos precios de la economía y se le permite al sector exportador exportar sin trabas. Eso va a elevar la inflación en el corto plazo porque tenes muchos precios reprimidos. Pero en el medio vas a fijar el tipo de cambio o que quede relativamente estable y en junio o agosto veas números descendientes de la inflación. Pero el objetivo, además de estabilizar la economía, es darle previsibilidad a largo plazo".