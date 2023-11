Luego del balotaje y a la espera del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo Gobierno de Javier Milei, las horas avanzan como una mezcla de expectativa e incertidumbre teniendo en cuenta la situación actual de la economía y las medidas que, se dicen, se podrían tomar: “Va a ser bastante traumático y se requiere paciencia”, dijo Ricardo Panza, licenciado en Economía y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Para el licenciado en Economía, que recordó los índices de inflación y de pobreza, y la cotización “irreal” de la divisa extranjera “como consecuencia de un cepo muy grande”, la situación “es francamente delicada, de terapia intermedia usando una metáfora médica. Además es un panorama en el cual cualquier cosa que vos querés tocar para afectarla de forma positiva, te afecta negativa a otras con lo cual estamos frente al teorema de la sábana corta”.

“Está todo muy trabado y la solución de fondo va a requerir por lo menos de seis meses que van a ser como la metáfora de apretarse el cinturón, porque va a haber claramente turbulencias”, indicó el profesor de la Universidad en diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata.

En cuanto a una de las cosas que hay que hacer, como corregir los precios relativos, como los de la nafta, el transporte o la energía, “además de destruir literalmente el bolsillo de la gente, lo que te va a pasar es que la inflación va a trepar a valores aún más altos de lo que hay hoy. Así que salir de esta situación del país va a ser bastante traumático y se requiere paciencia””.

De todos modos, para el especialista la gente eligió “de acuerdo al manual, pasarla peor frente al supuesto bienestar de corto plazo”. Y destacó que con 55,7% de voto a favor que tuvo Milei “le da una cierta holgura para tomar medidas” duras, aunque habrá que ver qué sucede en el ámbito parlamentario.

PRIVATIZACIONES

Uno de los temas que más se habló desde el triunfo de Milei el pasado domingo es la tan mentada privatización de los medios públicos y de empresas estatales como YPF. “En principio estamos hablando de algunas vacas sagradas. Lo cual implica que no va a ser fácil, no va a ser rápido. Son anuncios que no creo que queden en una expresión de deseo, porque lo veo con bastante voluntad y bastante firmeza en el asunto. Pero cualquiera de estas situaciones va a requerir de una ley del Congreso”, expresó Panza.

En el caso de YPF, para el especialista “es bastante más complejo” porque la empresa tiene un valor de 16.000 millones de dólares y “dudo que el valor pudiese ser mayor a 8.000 millones, en el supuesto caso que esto saliese bien”.

“En lo particular YPF me hace ruido que se privatice porque además de un símbolo, me parece que es un recurso estratégico. Y no estoy convencido de que esto debería ser puesto en manos privadas justo en esta etapa. Con una exploración petrolera en camino en las costas de Mar del Plata de 40 millones de dólares diarios”, expresó el docente universitario.

Sin embargo, para el especialista lo de Aerolíneas Argentinas, la idea de pasarla a manos de los trabajadores, es más lógico: “El Estado se sacaría de encima el lazo de tener que poner 500 millones de dólares por año en concepto de subsidios para hacerla andar. Esto implica si yo fuéramos 50 millones de habitantes, al tipo de cambio actual, tendríamos que poner 10.000 pesos por habitante por año para que funcione”.

“Un pobre sujeto que vive en una villa de emergencia, que tiene cuatro hijos y vive con su esposa y sus hijos en una casa de chapa tiene que pagar 60.000 pesos por año para sostener una empresa que tiene aviones y nunca va a conocer ni cómo huele un avión por dentro. Si lo miramos desde ese punto de vista, esto debería cesar de inmediato y el costo de este déficit lo deberían afrontar los pasajeros que vuelan o los empresarios que administran”, consideró.

“Lo digo desde una manera bastante cruda. Acá no hay símbolos de soberanía que valga. Esta situación debería ser resuelta de inmediato o eventualmente la empresa optimizar sus costos. En vez de tener cuatro pilotos por avión capaz, tener dos; en vez de tantos gerentes con sueldos millonarios tener la mitad de gerentes y tratar de ajustar sus números para que funcione como lo hace cualquier aerolínea en el planeta”, concluyó.