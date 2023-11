Censo 2022: más de 140 mil marplatenses no tienen vivienda propia

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó los documentos finales del relevamiento que realizó en mayo del año pasado. Si bien en enero se habían difundido datos provisionales, la cifra definitiva indica que General Pueyrredon tiene 667.082 habitantes. Este numero representa, además, casi el 10% de la población del interior de la Provincia de Buenos Aires y tiene la cuarta edad mediana más alta del distrito (37).

De acuerdo al organismo nacional que conduce Marco Lavagna, dentro de los indicadores demográficos, el 52,56% de las personas que habitan en Mar del Plata y Batán son mujeres (350.607) y el 47,44% restantes, hombres (316.475). Si se compara con el Censo 2010, la población local creció un 7,76% en casi 12 años. En aquel entonces, se registraron 618.989 habitantes.

De la medición realizada el año pasado también se registró que 660.569 personas viven en 256.657 viviendas particulares. El dato que se destaca en el apartado de condiciones habitacionales es que 86.285 de estos espacios no están ocupados pese a la alta demanda que se presenta en el mercado. Es decir que una de cada cuatro se encuentra inhabitada.

Asimismo, 61.360 habitantes locales no tienen acceso a red de agua corriente, 100.802 no tienen conexión a cloacas y unas 44.915 personas no tienen internet en su vivienda. En tanto, 432.456 personas residen en viviendas propias y 142.090 pagan alquiler.

Estas cifras toman aún mayor importancia si se considera que Mar del Plata representa casi el 10% de la población del interior bonaerense (95 municipios).

Evolución de la población a nivel nacional por sexo y edad

Con respecto a la edad mediana, a nivel nacional se ubica en 32 años, doce más que hace un siglo. Este aumento se encuentra justificado por el incremento de la esperanza de vida al nacer y el consecuente evejecimiento de la población. En este ítem, General Pueyrredon se posiciona en 37 años, la cuarta más alta de la provincia, solo superada por Vicente López (41), San Isidro (39) y Alsina (38). En contraposición, General Rodríguez con 28 es la más baja, lo que indica la presencia de una población joven.

Una de las tendencias que se muestra en cambio, es el índice de feminidad, que muestra la cantidad de mujeres por cada 100 varones. En este aspecto, en la población de 0 a 14 años es de 97 mientras que de 65 años y más asciende a 140 aunque está en descenso con respecto al 2001 (146) y 2010 (145).

Índice de dependencia económica

El índice de dependencia potencial mide la carga de dependencia económica de una población. Este índice es la relación entre los grupos de población “potencialmente inactivos” (0 a 14 años y personas de 65 años y más) respecto de la “población teóricamente activa” (15 a 64 años). Cuanto mayor es el índice, mayor es el número de personas dependiente de cada individuo en edad de trabajar.

Población en situación de calle

La población en situación de calle es aquella que al momento de ser censada se encontraba en la vía pública (calle, estación del ferrocarril, estación del subterráneo, portal de edificio, plaza, entre otros) en el marco del operativo especial que se realizó durante la noche del 16 de mayo de 2022, junto a las que fueron identificadas en paradores y refugios a través del operativo de viviendas colectivas.

El 42,1% de la población censada en situación de calle se concentra en CABA y el 25% en Buenos Aires. Santa Fe completa los primeros lugares con el 7%.

Fuente: Portal Universidad