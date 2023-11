Mar del Plata conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y Disidencias

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y Disidencias para sensibilizar a la población sobre esta problemática y desnaturalizar ciertas acciones, dichos o actitudes que pasan desapercibidos en la cotidianeidad y son una forma de violentar a las personas.

En diálogo con El Marplatense, Laura Hochberg, referente de la Multisectorial de Mujeres de Mar del Plata, manifestó: "Estuvimos a las 17 en el Monumento a San Martín donde tuvieron el micrófono familiares y víctimas de violencia de género, leímos un documento consensuado por el movimiento de mujeres y diversidades Mar del Plata - Batán".

Asimismo, señaló que "este año decidimos un lema que es Ni un paso atrás, en relación a nuestras conquistas y logros en estos 40 años de democracia, que con mucho esfuerzo, unidad y lucha pudimos transformar en leyes que son muy importantes para el colectivo".

Entre las conquistas, enumeró "el divorcio vincular, la patria postestad compartida, la ley de trata, la ley de parto respetado, la ley Micaela y ni hablar cuando en el 2012 logramos que se incorpore al código penal la figura de femicidio, por lo cual el femicida hoy tiene que cumplir cadena perpetua".

De modo que "el hecho de que hoy haya discursos de odio y amenazas de erradicación de derechos conquistados, la verdad que son prácticas a las cuales no queremos volver", declaró.

Además, resaltó que "nosotras que venimos hace muchísimos años luchando para erradicar definitivamente la violencia de género, que hoy tenemos una cifra que verdaderamente es alarmante en cuanto a femicidios e intentos de femicidios. El hecho de ajustar hasta el hueso que implica despidos, va a traer más desocupación, miseria, hambre y por lo tanto más violencia en general y en particular hacia las mujeres y diversidades".

Esto se debe "al aumento de la violencia tiene que ver con la terrible situación económica, social que vivimos hace muchos años, pero creo que ahora se va a profundizar mucho más y eso nos preocupa", expresó.

No obstante, "nosotras seguimos de pie, estamos firmes en lo que hace a nuestro tema particular y la idea es visibilizar toda esta situación, lo que hemos logrado y lo que aún falta lograr. El hecho de que el micrófono lo pudieran tomar familiares y víctimas de violencia de género para contar sus penurias, pero también cómo pudieron salir de la violencia, eso va a ser un antes y después para aquellas que sufren y no se animan a denunciar", concluyó.