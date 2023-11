Juliana Santillán: "Milei proyecta a Mar del Plata como una ciudad capitalista con apertura comercial"

En su victoria como presidente electo de Argentina, Javier Milei recolectó diputados y concejales marplatenses, como Alejandro Carrancio, Emiliano Recalt y Juliana Santillán.

La representación local de La Libertad Avanza generó felicidad en el sector ya que el partido se había presentado como una alternativa nueva. En ese sentido, estos puestos darán un fuerte impulso a Mar del Plata, a la Provincia y al país.

Sobre esto, la diputada nacional electa de La Libertad Avanza en Mar del Plata, Juliana Santillán dialogó con CNN Radio (FM 88.3) y expresó cuál es la mirada de Javier Milei sobre Mar del Plata: "La proyecta como una ciudad capitalista con apertura comercial, con la utilización del mar como un mecanismo de intercambio justamente comercial. Eso siempre lo comentaba cuando he hablado con él, una ciudad con tanta extensión de costa y tan mal aprovechada. El la ha denominado como la Chicago de Latinoamérica", explicó.

"Una ciudad con este con estructuras de todo el año, que no solamente sea un balneario y nada más. Porque es la misma ciudad de los años 80 no tuvo ningún tipo de crecimiento y en ese contexto, las conversaciones siempre en base a Mar del Plata era que estábamos perdiendo quizás la capital de una industria que no hemos sabido explorar y explotar que es la del intercambio comercial y sobre todo la noche, con lo que son las vistas que tiene", continuó.

Y agregó: "Todavía no he tenido tiempo de saborear el triunfo ni de disfrutarlo porque estamos conociendo que es lo que uno tiene y por supuesto que todas esas estructuras van a salir de los equipos técnicos que hicieron la plataforma de propuestas de la Libertad Avanza cuando cuando fue la candidatura de intendente. Cuando tuvimos la elección general esa fue la plataforma más completa. No hubo un diseño de propuestas con el conocimiento de lo que es Mar del Plata y sus problemas más importante que la nuestra, ni siquiera el propio intendente Montenegro".

"Cuando uno habla de cuestiones técnicas en Mar del Plata desde La Libertad Avanza hay una persona para cada área y es gente que ya han pasado por otros gobiernos municipales, por distintas administraciones, pero los técnicos son son más del pensamiento estructural de las ideas y eso se están por supuesto", continuó.

Con respecto al gran volumen de votantes que obtuvo Javier Milei en la ciudad con más de 210 mil personas a su favor, y a la migración de votos que antes habían sido para Sergio Massa, Santillán dijo: "Había tenido un crecimiento bastante importante el candidato de UXP en la general. Evidentemente había todavía parte de la campaña, que no había hecho su resultado en la gente y por supuesto cuando sale la jugadora de la escena, Patricia Bullrich, que hasta el momento, va a ser la Ministra de Seguridad. Pero el 10 de diciembre se va a saber quiénes van a asumir los cargos. Quizás ni siquiera Javier Milei esté en estas conversaciones de último momento".

"Conociendo a él, que le guste esta danza de cuestiones, de especulaciones, tiene muy claro qué tipo de gobierno quiere. Sabe quiénes son los jugadores propios, los que tiene que poner a jugar porque uno no tiene todos los perfiles", sumó.

"Quizás el 10 de diciembre haya muchas sorpresas, mucho de los que están hoy rondando y eso debe ser para él bastante interesante ver cómo circula gente por el Hotel Libertador. Pensado que quizás hay algo que se están perdiendo", adhirió la Diputada electa.

"La Libertad Avanza realmente era el cambio o los mismos de siempre, con el Kirchnerismo y La Cámpora. Yo creo que la gente se espantó, era el tren fantasma realmente lo que estaba ocurriendo y Mar del Plata es una ciudad antikirchnerista, más allá de los matices propios de una ciudad, esto es así y eso jugó un rol fundamental. El marplatense nunca va a votar al kirchnerismo. La prueba es la segunda elección perdida de Fernanda Raverta como candidata a intendente y en esa línea vamos", afirmó.

"Aparte es el peor kirchnerismo de la historia. El peronismo más Massa es la peor combinación que se puede haber encontrado. Por otro lado, Javier Milei obtuvo que en el debate, obtuvo el 40% del éxito de la elección en el balotaje. Estuvo más escuchando que interpelando al otro. Fue más analista que buscador de chicanas, como si lo fue Sergio. Todo eso resultó que la gente grande, más conservadora, el público que ocupa el 28% de nuestra ciudad, se encontró más seguro en un voto de confianza a Milei que con los mismos de siempre", cuestionó.

Por otro lado, en cuanto a su rol en el Congreso, la Diputada electa indicó que ya finalizó los trámites, las certificaciones de firmas y que este viernes "fue el momento más especial, después le sigue la jura del 7 de diciembre" y agregó que su ingreso a la oficina por el ala de Rivadavia "ahí voy a haber caído de la responsabilidad enorme que resulta este puesto, en el estamento nacional".

Y a modo de conclusión Santillán dijo: "Creo que ser diputada no solo representa el ideario de Javier Milei, del presidente electo de la Nación, sino también las ideas de la libertad y realmente estoy muy ansiosa de empezar a mover los pesos y contrapesos parlamentarios para poner a Argentina y a la Provincia en el lugar de poder que siempre tuvo que haber tenido. Siempre trabajando en equipo con los chicos de Mar del Plata. Hablamos de las cosas en distintos planos pero con el mismo idioma".