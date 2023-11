César Trujillo: “Hay obras públicas que no las va a hacer el privado”

El titular de la UOCRA Seccional General Pueyrredon, César Trujillo, fue categórico al referirse a la idea del presidente electo, Javier Milei, sobre que la obra pública sea financiada por los privados en vez del estado: “Hay obras públicas que no las va a hacer el privado; si no son rentables, no las hace nadie”.

El titular de la UOCRA regional se mostró “preocupado” y aseguró que los dichos de Milei son “contra la correntada, por la experiencia que tenemos y por lo que ha pasado en el mundo con la obra pública. Pero la gente eligió a este presidente y sabrá lo que tiene que hacer”.

En diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata, Trujillo señaló que se tienen que sentar a dialogar con el Gobierno y con los empresarios y “centrarnos en la paz social, que es lo fundamental para ponernos de acuerdo y que no se nos vaya de las manos”.

Sin embargo, recordó las noticias que llegaron desde Ezeizas, donde ya se cursaron telegramas de despedido a trabajadores de obra pública: “El Gobierno paga a 60 y 90 días, con lo que ha dicho el presidente la gente no va a cobrar. Entonces el empresario toma sus medidas”.

Para el gremialista la solución al problema que señala Milei es más concreta: “Si él ve que una obra pública no se hace y son desviados los fondos tiene las herramientas para controlar. Hay obras públicas que no las va a hacer el privado. Esto ya lo intentó el ex presidente Macri y no funcionó. En Chile tampoco funcionó. Las obras, si no son rentables, no las hace nadie”.

Para Trujillo la gente votó a Milei “por la inflación, la pobreza y un montón de cosas que hay arreglar a priori” pero pidió “no tener más desocupados. Y menos con nosotros, que somos gente que bregamos por la paz social. Y en la construcción trabajamos nosotros y 40 gremios más”.

Sobre la situación en la ciudad, el gremialista recordó que “acá a nivel local no tenemos casi obra pública. En Mar del Plata el fuerte es la inversión privada y eso, si el país anda bien, vamos a seguir laburando, pero si no, vamos a sufrir las consecuencias”.

Trujillo recordó que “ya hubo cosas en campaña que Milei no las cumplió, como el tema de la casta, así que por ahí reflexiona con esto también. Tenemos que laburar, la única forma de salir es trabajando. Y estos anuncios… cerca de las Fiestas, es una mala señal para el futuro. A la gente que trabaja hay que apoyarla”.