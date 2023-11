Quién es Luis Caputo, el elegido por Javier Milei para el Ministerio de Economía

No era el candidatos principal, pero terminó quedándose con uno de los puestos clave de lo que será la gestión económica de Javier Milei: el ministerio de Economía. Se trata de Luis “Toto” Caputo, un nombre ya conocido tras su desempeño durante la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019.

Es un ex funcionarios de Mauricio Macri y el acuerdo del ex presidente con el recién electo habría aceitado la definición. No son pocos los analistas que creen que con la llegada de Caputo a Economía se cancela, o al menos se postergará por un tiempo, la idea de dolarizar la economía.

Caputo, fue ministro de Finanzas y titular del Banco Central durante la gestión de Cambiemos, había sido elogiado la semana pasada por el presidente electo en una entrevista televisiva, en donde aseguró que el ex funcionario “está en condiciones” de asumir el manejo del Palacio de Hacienda porque “tiene la experiencia necesaria”.

Caputo es un hombre de Wall Street y se desempeñó en el JPMorgan, en Nueva York. Tras su paso por la función pública no se libró de ser denunciado judicialmente por su desempeño. En 2018, el diputado ultra K Rodolfo Tailhade lo señaló, junto a otros funcionarios, por presunta “administración fraudulenta” y “defraudación”. Tiempo después, la causa terminó desestimada. Caputo, en tanto, mantiene otra demanda abierta por su participación en la negociación con el FMI.