La ilusión de Aldosivi está más viva que nunca

Frente a su última oportunidad y en su primera participación en torneos de AFA, Aldosivi igualó sin goles con Estrella del Sur, pero no falló en los penales e ingresó a la final del Reducido para mantener viva la ilusión por el ascenso a la Primera B.

El "Tiburón", que no pudo coronarse con el Torneo Clausura para ascender de manera directa y perdió la final con el nuevo campeón, no desaparovechó su última chance para llegar a la segunda división del fútbol femenino. Por la semifinal del Reducido de la Primera C, el elenco marplatense se impuso por 6 a 5 desde los doce pasos.

A pesar de que Anahí Figueroa falló su disparo en el cuarto penal, Rebeca Gastiarena le tapó el tiro de la clasificación a Cinthia Vega, en el sexto no se sacaron diferencias y en el séptimo, Mariana Suárez convirtió, mientras que Adriana Herrera falló el suyo.

Lorena Cortadi, Morena Larea, Nadia Salazar, Julieta Nielsen y Valentina Fernández también convirtieron para el conjunto portuario.

Aldosivi tuvo dos oportunidades para lograr el ansiado ascenso. Por haberse consagrado con el Torneo Apertura, en caso de repetir historia hubiese ascendido directamente. Pero desafortunadamente, quedó eliminado por la mínima frente a Arsenal de Sarandí en la semifinal. En ese trágico partido, padeció un gol en contra a los 7´ del complemento, luego de errar un penal tan solo dos minutos antes.

La segunda chance ocurrió cuando se midió con el campeón del Clausura, Unión, en el mano a mano por subir de categoría. Sin embargo, por su posición en la tabla anual el partido se disputó en el estadio 13 de Abril y bajo el calor santafesino, no hizo pie.

En aquel partido, cayó por 3 a 0 frente al "Tatangue". Melina Reus fue la autora de los primeros dos tantos de Unión, a los 11´ de la primera etapa y a los 11´ de la segunda. El tercero fue de Agostina Alegre, que selló el triunfo a los 34´ del complemento.

Ahora todas las fichas están puestas en el Reducido, que otorga el segundo ascenso a la Primera B. Las marplatenses esperan por el "Arse" o Atlético Rafaela. Y con este último tiene un buen recuerdo, debido a que superó a la "Crema" en la final del Torneo Apertura, mientras que lo contrario le ocurre con las de Sarandí.

SÍNTESIS

Aldosivi (0): 1-Soledad Andrada, 2-Mariana Suárez, 3-Mariana Morales, 4-Julieta Nielsen, 5-Valentina Bacigalupe, 6-María José Jáuregui, 7-Morena Larea, 8-Lorena Cortadi, 9-Valentina Fernández, 10-Anahí Figueroa, 11-Nadia Salazar. DT: Marcelo Rodríguez.

Suplentes: 12-Rebeca Gastiarena, 13-Milagros Buresta, 14-Fatima Viacava, 15-Sharon Sepúlveda, 16-Gabriela Gajardo, 17-Yohanna Surban, 18-Jacqueline Albarenque.

Estrella del Sur (0): 1-Vanina Carotta, 2-Micaela González, 3-Carolina Guipildor, 4-Adriana Herrera, 5-Lucía Espeche, 6-Celena Molina, 7-Celia Barros, 8-Ivana Hernández, 9-Nora Barrionuevo, 10-Cinthia Vega, 11-Angie García. DT: Santiago Garate.

Terna arbitral: juez principal: Ian Fabiani; asistente 1: Sebastián Pumetti; asistente 2: Franco Schmidt.

Cambios en Aldosivi: 15' ST Viacava por Morales; 39' ST Surban por Bacigalupe.

Cambios en Estrella del Sur: 25' ST Bonzi por Barrionuevo; 43' ST Gómez por Espeche.