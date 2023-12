Adelante: una institución marplatense que apuesta a la educación para un país mejor

La historia de la ONG Adelante data del año 2016 cuando un grupo de jóvenes profesionales, hermanos y amigos, deciden dar apoyo a las familias mas vulnerables del municipio, familias que comenzaron a conocer en La Noche de la Caridad. Allí comprobaron que nunca es suficiente cuando de ayudar se trata. Ese año fue cuando decidieron conformar la ONG y estructurarla de tal manera que tuviera un funcionamiento óptimo que permitiera cubrir las necesidades de tantas persona de la ciudad en situación compleja.

Lo primero en lo que pensaron fue en educación y en tal sentido abrieron un salón donde empezaron a brindar apoyo escolar a los niños de los barrios mas carenciados de Mar del Plata.

Hoy la Asociación cuenta con tres ejes fundamentales: 1) Educación: Donde trabajan con niños y adolescentes que están por terminar sus estudios primarios o secundarios y evitar así la deserción escolar .

2) Trabajo: Donde se encargan de capacitar e incentivar a personal adultas para que puedan insertarse en el ámbito laboral. 3)Urbanización: Donde se promueven cambios de infraestructura en los barrios para la accesibilidad y el desarrollo digno.

Actualmente la ONG ADELANTE, cuenta con mas de 120 voluntarios, trabaja en 5 barrios de la ciudad, tiene su sede propia y cuenta con vehículos para la logística y el desarrollo de las actividades que realiza a diario.

Trabajar con familias completas en situación de vulnerabilidad, implica no solo contar con recursos económicos sino también con el capital humano. Cada voluntario, dona su tiempo y su conocimiento para que muchas cambien su realidad y nada de esto sería posible si no existiera el compromiso genuino de los integrantes de la ONG y el amor respetuoso con el que apoyan a cada vecino de la ciudad que necesita un puntapié para darle un giro a su vida y que muchas veces , ese incentivo que brinda la institución, no es mas ni menos que la promoción de confianza en uno mismo para poder salir adelante.

"Nadie es tan poderoso como para no necesitar ayuda ni tan débil como para no brindarla".

Para conocer más. a través de Facebook @adelante.mdp