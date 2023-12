El problema de las Leliqs, el mercado cambiario y la emisión monetaria, por Sebastian Menescaldi

Sebastian Menescaldi, director asociado de EcoGo, analizó en CNN Radio el panorama económico, de cara a la asunción del próximo gobierno nacional: "Seguramente lo primero que se debe abordar es el valor del dólar y el mercado cambiario, que hoy no está funcionando y hay que hacerlo funcionar".

"El tema de las Leliqs es más relativo y si seguimos así no sé si habrá Leliqs el 11 de diciembre porque los bancos ya la están desarmando y ya la última semana ni siquiera fueron a pase. Por temor a ellas los bancos ya están dando el dinero sin interés", observó Menescaldi en CNN Primera Mañana, con la conducción de Pepe Gil Vidal.

Y agregó: "Los bancos no saben qué va a pasar, tienen miedo y dejan los fondos de manera disponible porque saben que algo pasará con las Leliqs cuando asuma Milei. Hoy por hoy prefieren dejar la plata en la cuenta corriente y no tener interés para que no les reestructuren sus activos antes que dejarlo en pases o en Leliqs".

También estableció que la preocupación del Presidente Electo, Javier Milei, es que esa masa de pesos se vaya rápidamente a dólares o a activos dolarizados: "Cambiar las leliqs por otro activo es la forma que tiene el gobierno para intentar eliminar ese riesgo". En ese punto confirmó que los bancos cuentan con la liquidez necesaria sobre los ahorros de la gente.

Y analizó los dichos del próximo Ministro del Interior, Guillermo Francos, sobre un "dólar razonable" entre 600 y 650 pesos: "Un tipo de cambio a 650 puede ser un precio de equilibrio para una economía normalizada, pero con el cepo no sé si es suficiente".

Por último, Menescaldi remarcó que el Banco Central y el Ministerio de Economía deberán tener mucha coordinación. Y se refirió al término de la emisión monetaria: "Primero hay que pagar aguinaldo, por ende no dejaría gente sin cobrar por no querer emitir. Este gobierno está dejando fondos para pagar todo y creo que luego es factible no emitir los primeros meses del próximo año. Lo que sí se puede dejar de hacer es comprar títulos públicos, que fue la forma de emisión de este año".