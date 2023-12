Maximiliano Guerra dio marcha atrás y renunció antes de asumir a su banca en la Cámara de Diputados

El bailarín Maximiliano Guerra, quien ganó una banca en la Cámara de Diputados con la lista de Patricia Bullrich en las últimas elecciones presidenciales, renunció al cargo que debía asumir a partir del 10 de diciembre. El escrito de su dimisión ingresó este martes por la mesa de entradas del Congreso.

El próximo 7 de diciembre deberán jurar los diputados electos para asumir a la banca el domingo 10, junto con Javier Milei, por lo que Guerra adelantó su decisión por escrito.

El rumor de su posible renuncia había comenzado a principios de este mes, pero el propio bailarín utilizó sus redes sociales para desmentirlo: “Desde temprano hay rumores de que no voy a asumir como diputado, y que estoy residiendo en Miami. Nada más lejos de la realidad. Mi compromiso con la sociedad sigue siendo una prioridad para construir la Argentina que soñamos. Paren las operaciones!! El cambio está en marcha!”.

El artista está afiliado al PRO desde 2019 y se acercó a la ex ministra de Seguridad en 2020. Desde entonces, la acompaña a actos y recorridas de campaña y trabaja en su proyecto político.

En el 2021 también coqueteó con la idea de ser candidato, pero finalmente descartó esa posibilidad. En la misiva Guerra explicó: “Declino a esta candidatura, sin renunciar en absoluto a los valores en los que creo que son los que me llevaron y me seguirán impulsando a integrar y fortalecer tanto al PRO como a Juntos por el Cambio”.

La posibilidad de que Maximiliano Guerra participara en las elecciones de 2021 surgió luego de que el propio ex presidente Mauricio Macri lo nombrara cuando expresó sus deseos de sumar a su espacio a personalidades mediáticas que no están involucradas en el mundo de la política partidaria.

“Todos los que se quieran sumar, especialmente aquellos que nunca han hecho política, bienvenidos sean; Facundo Manes (finalmente si será candidato), El Dipy. Estuve con Maxi Guerra que está muy entusiasmado, y es muy bueno que quiera participar”, contó el ex mandatario en ese entonces.

La carta completa de su renuncia en las elecciones del 2021

Nuestro país vive momentos críticos que requieren decisiones y acciones trascendentes

La crisis global, que fue agravada por la manifiesta impericia del Gobierno Nacional para gestionar la pandemia, sin dar la más mínima muestra de empatía hacia el padecimiento y el dolor de millones de argentinos, me han hecho ver que es imprescindible profundizar el compromiso que asumí de aportar mi granito de arena a la acción política, como la manera más apta para revertir injusticias y cambiar la realidad angustiosa que vivimos.

Antes de comunicarles la decisión que he tomado, siento la obligación ética, moral y militante de agradecerle a Patricia Bullrich el generoso ofrecimiento que me hizo para integrar la lista de candidatos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Es un inmenso honor que una dirigente que ha dado sobradas muestras de compromiso con la causa de la República y la Libertad haya confiado en mí para tales lides.

Luego de reflexionar, he decidido seguir su ejemplo y su conducta. Y declino también a esta candidatura, sin renunciar en absoluto a los valores en los que creo que son los que me llevaron y me seguirán impulsando a integrar y fortalecer tanto al PRO como a Juntos por el Cambio.

Estoy convencido de que esta decisión facilita la tarea de conformar las listas en la querida ciudad que me vio nacer y me da aire y fuerzas para librar la batalla cultural y política que se viene. Batalla que no podemos dejar de enfrentar en cada rincón del país en defensa de la Democracia, la República y la Libertad, frente a un Gobierno con rasgos cada vez más autocráticos que despliega estrategias avasalladoras de las instituciones con un grado de fanatismo inaceptable.

Quiero decirles que seguiré junto a Patricia Bullrich al lado de cada uno de ustedes, defendiendo las causas que compartimos. Nos veremos y escucharemos en cada construcción de ideas, desde el llano, acompañando a quienes digan presente en cada acción para seguir armando el proyecto de país que queremos concretar.

Me comprometo a fortalecer al PRO Nacional y a Juntos por el Cambio sumando voluntades para que volvamos a ser un país productivo, culturalmente integrado al mundo, y en el que cada argentino pueda realizar todo su potencial.

Sé que hoy, más que nunca, necesitamos ejemplos de unidad y generosidad para que ese país que soñamos pueda hacerse realidad. Es mi deseo que este pequeño acto sume a la gran gesta iniciada por Patricia para que la política recupere parte de la dignidad perdida y tome el impulso hacia el progreso que el país reclama y merece.

Los abrazo fuerte y nos encontraremos en cada esquina y rincón de la Argentina donde haya que defender los ideales de la Libertad.