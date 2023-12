Escuela 38 y su nueva sede: "No estamos dispuestos a seguir dilatando la mudanza"

La Escuela Secundaria Nº 38 realizó por cuatro años reclamos por la sede propia. Luego el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer oficialmente la compra de un edificio en el barrio Estación Norte. Aunque todo parecía solucionarse los docentes tras una asamblea docente, la comunidad educativa de la Escuela de Enseñanza Secundaria N°38 Rodolfo Walsh, expresó su extrema preocupación ante la imposibilidad de instalarse en el nuevo lugar.

"Estamos finalizando el año lectivo sin certezas del pleno uso del nuevo edificio y sin respuestas ni comunicación alguna ante las solicitudes de información", indicaron en un comunicado.

"Si bien el plan de obra se completó en su totalidad solo la planta baja y desde el pasado mes de agosto cuenta con la habilitación para su uso; resta aún reemplazar las ventanas del primer y segundo nivel, lo cual no tiene plazos precisos. No obstante, no estamos dispuestos a seguir dilatando la mudanza a nuestro nuevo espacio", afirmaron.

Por lo tanto, ante la "necesidad impostergable de recuperar la plena actividad educativa, es decisión de los integrantes de esta comunidad que el ciclo lectivo 2024 se inicie en el nuevo edificio, en las condiciones en las que éste se encuentre", explicaron.

"Hacemos responsable al Consejo Escolar y a sus integrantes, garantizar que esas condiciones sean las adecuadas para que la EES 38 pueda funcionar plenamente en el edificio que la Provincia de Buenos Aires adquirió para tal fin y cuyas llaves fueron entregadas el 12 de octubre de 2022", continuaron.

Y agregaron: "Luego de cuatro años sin edificio, no podemos seguir postergando la recuperación de una escuela pública. Dictamos clases en el edificio del CEF que no está apto para estudiantes secundarios: aulas sin ventilación (con ventanales que no pueden abrirse), utilizando un baño al que tienen acceso personas ajenas a la institución, compartiendo aulas y rotando divisiones por semana, y adaptando los pasillos como salones de clase".

"Esto no sólo no garantiza el cumplimento del derecho a una educación de calidad, sino que además conduce a un vaciamiento de la matrícula y a un desgaste de los trabajadores de la institución, que estamos en situación de alerta constante ante los riesgos latentes", adhirieron desde la ESN°38.

"En febrero de 2024 haremos uso pleno del nuevo edificio, con la totalidad de las divisiones. Anhelamos que estén dadas las condiciones. De no ser así, daremos participación a la comunidad toda para resolver las necesidades más inmediatas", concluyeron.