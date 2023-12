“La obra de la circunvalación está prácticamente terminada”

“La obra de circunvalación de Mar del Plata está prácticamente terminada” confirmó el administrador de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, Hernán Y Zurieta, quien resaltó que solamente faltan aspectos relacionados con la infraestructura.

“La inversión más grande está hecha, nos quedan cuestiones de iluminación, de garitas, de señalización, de pintura, que se van a realizar en los próximos meses. La verdad que la empresa ha estado a la altura de las circunstancias, ha trabajado muy bien. La obra está terminada en un 85%”, resaltó el funcionario.

Por otra parte, en las últimas horas se informó el avance de la obra de repavimentación de 146 kilómetros de la Autovía 2 en sus dos manos. “Pensando siempre en esta Autovía que tiene un tránsito muy importante en esta época, en fines de semanas largos, pero es la misma ruta que hacía añares que no tenía inversión. Se va a trabajar unos días más y en plena temporada habrá receso, porque no queremos entorpecer el tránsito. Está avanzada en un 70%”, manifestó Y Zurieta en diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata.

En el mismo sentido, se mencionó que la Provincia invertirá más de 130 millones de dólares para la construcción de la Autovía 11, en el tramo que va de Villa Gesell a Mar Chiquita. El funcionario destacó que “son 74,2 kilómetros a los que se les va a generar una nueva calzada. Para mejorar el tránsito, pero también tenemos datos de accidentes frontales. Es una inversión muy grande a través del Banco Interamericano de Desarrollo, parte con aportes de la provincia”.

Sobre la importancia de este camino, que permite el acceso a la ciudad por el norte, Y Zurieta destacó que es importante para quienes les toca elegir un lugar para vacacionar: “Lo que uno quiere hacer es aprovechar, ir a otros lugares, ir a un evento, a visitar a alguien que vive en otro distrito, pero a veces por la ruta, por la inseguridad, hace que uno se quede en su lugar. Esto va a potenciar no sólo a un municipio, sino a toda la Costa Atlántica”.

Otro de los accesos a la ciudad es la Ruta 88, un camino que ha estado siempre en el centro de la polémica por su tránsito pesado, clave para el sector productivo, pero también por constantes accidentes. El funcionario aseguró que “se está pensando una doble calzada. No está resuelto, pero siempre el desarrollo, el crecimiento de las comunidades, exige que el Estado esté atento a ir invirtiendo para ir acorde o para potenciar”.

Obra pública

Si bien las obras mencionadas seguirán avanzando, para el administrador de Vialidad hay que esperar a ver qué suceda con el nuevo Gobierno nacional, especialmente por los dichos del presidente electo Javier Milei de paralizar la obra pública.

“Cuando uno escucha que se va a frenar la obra pública por unos años, en realidad la única forma que eso no impacte es frenar a una sociedad para que nadie haga nada ni se mueva durante un montón de años hasta que se vuelva a intervenir. Porque todo el tiempo que el Estado no interviene la economía se sigue desarrollando, los pueblos se siguen esparciendo hacia los costados, nuevos barrios, nuevos caminos”, remarcó Y Zurieta.

Y fue categórico al señalar que “no se puede frenar una parte y lo demás que siga funcionando y ver qué nos encontramos en dos años. Lo que nos vamos a encontrar ya sabemos qué es: un Estado que no acompañó, un desarrollo que salió desprolijo, cosas que no se hicieron, y un listado de muertes porque las rutas no son un chiste. Rutas en malas condiciones generan muertos. Ojalá que lo que se dice no lo ejecuten tal cual lo están planteando”.